С любовью к родному краю

№42 (490) от 6 декабря 2017 г.

В областном выставочном центре открыта выставка призведений орловских мастеров, входящих в региональную организацию Союза художников России. На выставке представлены несколько десятков работ, в том числе заслуженных работников культуры РФ Ж. Травинской, Н. Силаева, С. Прокопова.

Пейзажи, портреты современников и исторических личностей, полотна на историческую и религиозную тематику привлекают посетителей выставки высоким мастерством исполнения, эмоциональностью и психологизмом сюжетов.

– Орловские художники любят свой край и находят все новые и новые удивительные уголки Орловщины, открывая нам поразительную красоту нашей природы, заставляя зрителя волноваться, удивляться и восхищаться, – поделилась впечатлениями о выставке постоянная читательница «Орловской среды» Надежда Ермолаева.

Добавим, что, выступая на открытии выставки, начальник областного управления культуры Дмитрий Моисеев отметил, что в будущем году намечено проведение нескольких персональных выставок орловских художников.

 

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Опубликовано 06 Дек 2017 в 15:56. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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