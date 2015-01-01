С начала 2017-го в Орловской области выявлено больше случаев АЧС, чем за весь 2016-ый

За 2016 год отделом молекулярной диагностики референтного центра Россельхознадзора проведено 8 641 исследование на африканскую чуму свиней. При этом выявлено 37 положительных случаев, а за 1 квартал 2017 года проведено 1192 исследования и выявлено 39 положительных случаев. В основном все они приходятся на диких кабанов различных районов Орловской области. В настоящее время отдел молекулярной диагностики полностью оснащен всем необходимым оборудованием и диагностическими тест-системами для проведения своевременных анализов на данное заболевание.

Главным и основным прибором для диагностики африканской чумы свиней является прибор Rotor-Gene 6000. Исследование длится 4-5 часов, что позволяет в короткие сроки провести диагностику, а ветеринарным службам Орловской области своевременно отреагировать и провести весь комплекс мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней.

Напомним, африканская чума свиней — контагиозное вирусное заболевание, которое опасно для поголовья свиней, так как смертность заболевших животных составляет практически 100%. До сих пор нет вакцины от этого заболевания, также не существует лекарств, которыми его можно было бы вылечить.