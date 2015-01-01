С начала 2017-го в Орловской области выявлено больше случаев АЧС, чем за весь 2016-ый

За 2016 год отделом молекулярной диагностики референтного центра Россельхознадзора проведено 8 641 исследование на африканскую чуму свиней. При этом выявлено 37 положительных случаев, а за 1 квартал 2017 года проведено 1192 исследования и выявлено 39 положительных случаев. В основном все они приходятся на диких кабанов различных районов Орловской области. В настоящее время отдел молекулярной диагностики полностью оснащен всем необходимым оборудованием и диагностическими тест-системами для проведения своевременных анализов на данное заболевание.

Главным и основным прибором для диагностики африканской чумы свиней является прибор Rotor-Gene 6000. Исследование длится 4-5 часов, что позволяет в короткие сроки провести диагностику, а ветеринарным службам Орловской области своевременно отреагировать и провести весь комплекс мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней.

Напомним, африканская чума свиней — контагиозное вирусное заболевание, которое опасно для поголовья свиней, так как смертность заболевших животных составляет практически 100%. До сих пор нет вакцины от этого заболевания, также не существует лекарств, которыми его можно было бы вылечить.

 

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Опубликовано 04 Апр 2017 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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