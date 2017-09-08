С начала года на Орловщине нашли уже 5 бешеных животных

В первую неделю нового года специалистами референтного центра Россельхознадзора было выявлено сразу 5 случаев бешенства у домашних и диких животных. Очагами распространения смертельного вируса стали 4 района области – в Урицком районе пострадали две енотовидные собаки, в Покровском, Залегощенском и Болховском районах были обнаружены бешеные кошки.

Напомним, в прошлом году ситуация с бешенством в регионе развивалась относительно «спокойно». За весь I квартал 2017 года опасный вирус выявлялся только один раз – у овцы (в Болховском районе).

Между тем, в Орле «зреет» куда более серьезная проблема — дело в том, что вакцина от бешенства, которой прививали чипированых собак, заканчивает свое действие. Таким образом, угрозу скоро будут представлять и чипированые, и собаки без желтой бирки на ухе. А лисы — основные переносчики бешенства в дикой природе — стали встречаться в городе достаточно часто и постоянно контактируют с бродячими собаками.