С начала года на телефоны орловских экстренных служб поступило три ложных вызова

С начала 2020 года зарегистрировано три ложных вызова, поступивших на телефоны экстренных служб.

Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, материалы проверок двух ложных вызовов, поступивших из Болховского района, переданы в следственные органы. В настоящее время личность заявителя устанавливается.

Личность заявителя, осуществившего ложный вызов 20 февраля из Покровского района, установлена.

Для установления личности заявителей организовано взаимодействие с УМВД России по Орловской области, ПАО «Ростелеком», представительствами компаний сотовой связи, главами сельских поселений, администрациями муниципальных образований, руководителями школ.

Заведомо ложный вызов специализированных служб, согласно ст. 19.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, влечет наложение административного штрафа в размере 1000-1500 рублей.

За ложное сообщение о теракте предусматривается уголовная ответственность, напоминает региональное ГУ МЧС.