С начала года общая сумма «дорожных» штрафов, выявленных с помощью фото- и видеофиксации составила более 150 млн рублей

По результатам работы системы фото- и видеофиксации Орловской области с 1 января по 30 июня 2021 года сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) вынесено 235 461 постановление о нарушениях ПДД, что на 25% выше уровня соответствующего периода 2020 года (188 214), сообщил начальник КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин

В июне 2021 года в Орле была проведена модернизация сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». В рамках модернизации осуществляется замена старых аналоговых камер видеонаблюдения на новые цифровые, а также монтаж нового современного сопутствующего оборудования и кабельных коммуникаций.

Кроме того, были закуплены новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД: 2 комплекса фиксации нарушений правил парковки «ПАРКОН» и комплекс фиксации нарушений скоростного режима в потоке транспортных средств «Кордон Про»М.

В настоящее время система фото- и видеофиксации Орловской области включает в себя 124 стационарных комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных, 7 мобильных, а также автоматизированные рабочие места предварительной обработки информации и серверное оборудование. АПК «Безопасный город» включает в себя 70 камер видеонаблюдения.

Следует отметить, что с февраля 2021 года в Орловской области внедряется единая система контроля за передвижением транспортных средств по автомобильным дорогам – специальное программное обеспечение «Паутина».