С начала года орловчане заплатили более 9 миллиардов рублей налогов

По итогам 7 месяцев 2020 года город Орел «перечислил» в консолидированный бюджет РФ более 9,2 млрд. руб. в виде налогов и сборов. Это на 112,1% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поступлений увеличился на 992,4 млн. руб.

По информации ИФНС России по г. Орлу, в федеральный бюджет собрано свыше 2,4 млрд. руб. или 167,2% к уровню прошлого года с ростом на 981,3 млн. руб. Основной рост традиционно сложился по НДС, платежи которого возросли в 1,8 раза или на 909,2 млн. руб. к прошлому году и составили чуть более 2 млрд. рублей.

В территориальный бюджет поступило более 6,7 млрд. руб. налогов — больше, чем в аналогичный период прошлого года, на 11,1 млн. руб. Положительная динамика сложилась по следующим бюджетным источникам: по налогу на прибыль платежи возросли на 82,8 млн. руб. и составили более 1,6 млрд. руб.; по НДФЛ, платежи возросли на 32,4 млн. руб. и составили более 3,3 млрд. рублей.

Поступления доходов в городской бюджет за 7 месяцев 2020 года составили 961,4 млн. рублей.