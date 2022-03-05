5 марта 2022



С начала года Орловская и Курская области экспортировали 550 партий продукции животного происхождения

С начала 2022 года под контролем Россельхознадзора с территории Орловской и Курской областей вывезено за рубеж 557 партий подконтрольных госветнадзору (Орловская область — 119 партий, Курская область — 438) грузов общим весом более 19 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество экспортных партий увеличилось более чем в два раза.

Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, а также мясо и мясные продукты. Так, с территории Курской области вывезено более 2 тысяч тонн мясных продуктов в Гонконг, Вьетнам, Украину, Азербайджан, Сербию, Монголию.

С подконтрольной территории в страны Европейского союза (Литва, Латвия) отправлено 7734 т гранулированного жома (Орловская область — 2638,5 т, Курская область — 5095,5 т) и более 4 тысяч тонн (Орловская область — 4468 тонн) шрота подсолнечного.

Кроме того, из Курского региона экспортировано 300 тонн молочной продукции и 4946 тонн сырья животного происхождения. Получателями грузов стали страны Европейского союза, Гонконг, Вьетнам, Китай, Азербайджан, Украина, Великобритания, страны ЕАЭС.

Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, её качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий, информирует ТУ Россельхознадзора.

 

Хочется, но не можется
В Орле в аварийном доме по ул. Калинина, 2 остаются 38 человек
В машинах орловской скорой помощи появились «тревожные» кнопки
Опубликовано 05 Мар 2022 в 13:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"