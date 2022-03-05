С начала года Орловская и Курская области экспортировали 550 партий продукции животного происхождения

С начала 2022 года под контролем Россельхознадзора с территории Орловской и Курской областей вывезено за рубеж 557 партий подконтрольных госветнадзору (Орловская область — 119 партий, Курская область — 438) грузов общим весом более 19 тысяч тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество экспортных партий увеличилось более чем в два раза.

Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, а также мясо и мясные продукты. Так, с территории Курской области вывезено более 2 тысяч тонн мясных продуктов в Гонконг, Вьетнам, Украину, Азербайджан, Сербию, Монголию.

С подконтрольной территории в страны Европейского союза (Литва, Латвия) отправлено 7734 т гранулированного жома (Орловская область — 2638,5 т, Курская область — 5095,5 т) и более 4 тысяч тонн (Орловская область — 4468 тонн) шрота подсолнечного.

Кроме того, из Курского региона экспортировано 300 тонн молочной продукции и 4946 тонн сырья животного происхождения. Получателями грузов стали страны Европейского союза, Гонконг, Вьетнам, Китай, Азербайджан, Украина, Великобритания, страны ЕАЭС.

Вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей, её качество и безопасность подтверждены протоколами испытаний федеральных аккредитованных лабораторий, информирует ТУ Россельхознадзора.