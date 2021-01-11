С начала года орловские росгвардейцы более 90 раз выезжали по «тревожным» вызовам

С 1 января росгвардейцы более 90 раз выезжали на охраняемые объекты по «тревожным» сигналам, таким образом им удалось предотвратить ряд хищений и прочих правонарушений.

Более ста росгвардейцев совместно с сотрудниками других правоохранительных ведомств обеспечивали безопасность граждан в рождественскую ночь. На период проведения богослужений экипажи вневедомственной охраны были максимально приближены к храмам.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы усилили контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.