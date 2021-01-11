11 января 2021



С начала года орловские росгвардейцы более 90 раз выезжали по «тревожным» вызовам

С 1 января росгвардейцы более 90 раз выезжали на охраняемые объекты по «тревожным» сигналам, таким образом им удалось предотвратить ряд хищений и прочих правонарушений.

Более ста росгвардейцев совместно с сотрудниками других правоохранительных ведомств обеспечивали безопасность граждан в рождественскую ночь. На период проведения богослужений экипажи вневедомственной охраны были максимально приближены к храмам.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы усилили контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

 

В Орловской области обнаружено более 200 боеприпасов времен войны
В Орле за ненадлежащее состояние жилого дома оштрафуют руководителя ЖЭУ
Орловским аграриям присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»
Опубликовано 11 Янв 2021 в 12:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"