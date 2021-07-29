29 июля 2021



С начала года орловцы более 250 раз нарушили земельное законодательство

С января по июнь текущего года госземинспекторы орловского Росреестра провели 519 проверок соблюдения земельного законодательства, по итогам которых выявлено 255 нарушений. Размер штрафных санкций в отношении 178 недобросовестных землевладельцев превысил 560 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.

Более 75% от общего числа выявленных нарушений – это самовольное занятие земли. Второе по частоте нарушение – использование земельных участков не по назначению, то есть фактическое использование земли не соответствует установленному по документам виду разрешенного использования.

Росреестр по Орловской области напоминает, что нарушение земельного законодательства влечет административный штраф, минимальный размер которого для физических лиц составляет пять тысяч рублей, а для юридических лиц – от ста тысяч рублей.

 

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Опубликовано 29 Июл 2021 в 14:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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