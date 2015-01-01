С начала года ученики орловской школы искусств им. Кабалевского стали победителями и призерами трех всероссийских конкурсов

В Санкт-Петербурге состоялся всероссийский открытый конкурс-фестиваль «Русское Рождество». Яркими и неординарными были выступления учащихся театрального отделения школы, образцового коллектива театра-студии «Пружинка» (руководитель Марина Леонова). Юные актеры Александр Алешин и Анна Образцова привезли дипломы I степени, остальные ребята — 14 дипломов II и III степени. Юным артистам пришлось выдержать серьезную конкуренцию — в конкурсе принимали участие 350 человек из 60 коллективов разных стран.

На международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии» в Петрозаводск съехались более 800 участников со всех уголков России. Орел в номинации «Хореография» представляли солисты образцового коллектива ансамбля танца «Задоринка» (руководитель А. С. Леонова) школы искусств им. Кабалевского. Они смогли занять весь пьедестал: Александра Громова стала лауреатом I степени, Карина Музалевская — лауреатом II степени, Полина Соколова — лауреатом IIIстепени.

Также в Петрозаводске проходил IX открытый конкурс-фестиваль юных композиторов «Музыка — моя душа». В нем участвовали более 60 человек из России и Украины. Ученица орловской школы им. Кабалевского Арина Рубина завоевала диплом лауреата III степени, а Екатерина Вайвод была отмечена специальным дипломом «За воплощение национального колорита». Готовила детей к конкурсу преподаватель теоретических дисциплин И. Ю. Бахарева, сообщает пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 26 Янв 2017 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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