С начала года в Орловской области в ДТП пострадали пять детей-пассажиров, один ребенок погиб

Сотрудники УГИБДД по Орловской области отмечают серьезный рост ДТП с участием детей-пассажиров.

С начала 2017 года в Орловской области произошло шесть ДТП с участием детей, в результате которых пять детей получили ранения, один ребенок погиб. Причем, все пострадавшие дети были в детских удерживающих устройствах либо пристегнуты ремнями безопасности. Причинами ДТП стало игнорирование водителями неблагоприятных погодных и дорожных условий, грубое нарушении Правил дорожного движения.

15 января в Покровском районе в результате ДТП погибли два человека, в том числе девятилетний ребенок. Погодные условия были неблагоприятными, дорога заснеженной, при этом автомобиль двигался с высокой скоростью.

8 января в Мценском районе в результате ДТП также пострадал ребенок, причина ДТП — нарушение водителем дистанции. 12 января произошло два ДТП с участием детей — пассажиров из-за несоответствия скорости движения автомобиля дорожным и метеорологическим условиям и выезда на встречную полосу движения.

15 января в Мценском районе в ДТП пострадал несовершеннолетний по причине несоответствия скорости движения автомобиля метеоусловиям.

В этот же день произошло еще два ДТП, в результате которых пострадали дети. Причины ДТП — выезд автомобилей на встречную полосу.

В целях профилактики ДТП с участием детей-пассажиров Орловской ГАИ усилен контроль за соблюдением водителями ПДД по перевозке детей. Сотрудниками ГИБДД ежедневно проводятся профилактические рейды и разъяснительная работа с водителями.

Как сообщает отдел ГИБДД УМВД по г. Орлу, всего с начала года в Орле было выявлено 12 нарушений требований к перевозке детей. Штраф за это административное нарушение составляет 3 тыс. рублей.