С начала сентября в Орловской области под колеса попали уже 45 пешеходов

С 1 сентября зарегистрировано 45 ДТП, в которых водители допустили наезд на пешеходов. В результате 41 человек получил серьезные травмы (в том числе и 9 детей), а 4 орловца погибли. Как показал анализ, 26 пешеходов пострадали под колесами автомобилей в темное время суток. Как отметили в пресс-службе ГИБДД, практически ни у кого из них на одежде не было светоотражающих элементов.

Между тем, в ПДД сказано: «При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечить видимость этих предметов водителями транспортных средств». Такая маленькая деталь на одежде поможет водителю вовремя заметить пешехода, а значит и спасти ему жизнь. Если у пешехода при движении вне населенных пунктов, отсутствуют световозвращающие элементы, то за это предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет 500 рублей. Как отметили на недавней пресс-конференции в ГИБДД, переходный период к вступлению нового закона в силу закончен. Если раньше пешеходов-нарушителей просто предупреждали, то теперь будут штрафовать по всей строгости и без исключений.