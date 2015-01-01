С началом дачного сезона орловские садоводческие товарищества начали наращивать долги за электроэнергию

Совокупная дебиторская задолженность садоводческих некоммерческих товариществ региона перед ООО «Орловский энергосбыт» по данным на 1 июня составляет 3,2 млн рублей. С 1 апреля, с активным началом дачных работ, этот показатель вырос на 900 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Для того, чтобы орловцы смогли проконтролировать деятельность своих садоводческих товариществ, опубликован рейтинг наиболее крупных должников за электроэнергию. Жителей просят самих найти в списке своё СНТ и напомнить председателю, что за электроэнергию надо платить вовремя и в полном объёме. Иначе в самую жару, когда многие качают насосами воду для полива, есть риск оставить дачи без света, а урожай без живительной влаги.