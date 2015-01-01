С наступающим Новым годом!

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

В России есть добрая традиция – встречать Новый год в семейном кругу с самыми родными и близкими людьми, ведь для человека нет ничего важнее семьи и любви.

Хочу пожелать, чтобы в наступающем году в каждом доме царили спокойствие, благополучие, семейное согласие, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы ваши сердца не покидали любовь и надежда.

Желаю, чтобы новый, 2017 год стал для вас годом новых достижений, успехов в делах, достатка и мира. Пусть все трудности, печали и обиды останутся в прошлом, а невзгоды обходят вас стороной. Желаю, чтобы вы всегда были окружены теплом и заботой родных, уважением коллег и друзей!

Счастья вам, добра и мирного неба в новом году!

Ваш депутат Рыбаков