С орловчан взыскали около 340 тысяч рублей за нарушения в сфере экологии

Орловские судебные приставы за 8 месяцев 2017 года обеспечили фактическое исполнение 76 исполнительных производств в сфере экологии.

В результате принятых мер в доход государства взыскано свыше 339 тысяч рублей.

Сами сотрудники службы судебных приставов с начала года принимали активное участие в экологических акциях, в том числе в

закладке фруктового сада на территории «Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщает пресс-служба регионального УФССП.