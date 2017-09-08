С орловчан взыскали около 340 тысяч рублей за нарушения в сфере экологии

Орловские судебные приставы за 8 месяцев 2017 года обеспечили фактическое исполнение 76 исполнительных производств в сфере экологии.

В результате принятых мер в доход государства взыскано свыше 339 тысяч рублей.

Сами сотрудники службы судебных приставов с начала года принимали активное участие в экологических акциях, в том числе в

закладке фруктового сада на территории «Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщает пресс-служба регионального УФССП.

 

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Опубликовано 25 Сен 2017 в 14:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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