С орловских дорог убрали ещё 500 кубометров грязи и пыли

Как сообщает администрация города Орла, в минувшие выходные бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» продолжили сухую уборку. Вывести «пылесосы» и поливомоечные машины помешала погода. Тем не менее за выходные удалось вывести 492,2 кубометра так называемого смёта.

Сегодня на уборку вышли 56 уборщиков и 31 единица техники: 10 самосвалов, 10 тракторов, в том числе три со щёткой и один с прицепом, пять фронтальных погрузчиков, «Бродвей», валочно-пакетирующая машина. Два рециклера и два компрессора продолжат ямочный ремонт на ул. Карачевской.

В планах: посыпка ещё не оттаявших участков вдоль ул. Комсомольской, Кромского шоссе, ул. Авиационной, ул. Спивака, ул. 1-й Посадской и Тургеневского моста; уборка скверов в Железнодорожном районе, парка Победы, площади Жукова и ул. Зои Космодемьянской, пл. Ленина; уборка тротуаров вдоль ул. Горького, ул. Ленина, ул. Пионерской, ул. Пролетарская гора, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Красноармейской, ул. Московской, ул. Герцена, пл. Мира, ул. Комсомольской, ул. 1-я Посадской, ул. Розы Люксембург, Московского шоссе, ул. Орловских партизан, ул. Рощинской, ул. Бурова, ул. Космонавтов, ул. Маринченко, ул. Металлургов, ул. Родзевича-Белевича.