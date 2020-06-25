25 июня 2020



С орловскими предпринимателями поделятся «Антивирусной инструкцией»

Цикл мероприятий с таким названием запускают Орловская торгово-промышленная палата и Корпорация развития Орловской области.

Тема первой встречи — «Госзаказ». В её рамках эксперты представят инструкцию к действию для предпринимателей на этапе снятия ограничительных мер, действовавших в условиях пандемии.

Мероприятие пройдёт завтра, 26 июня, в онлайн-формате на платформе ZOOM. Начало — в 11.00. Участникам необходимо пройти регистрацию.

 

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Опубликовано 25 Июн 2020 в 13:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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