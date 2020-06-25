С орловскими предпринимателями поделятся «Антивирусной инструкцией»

Цикл мероприятий с таким названием запускают Орловская торгово-промышленная палата и Корпорация развития Орловской области.

Тема первой встречи — «Госзаказ». В её рамках эксперты представят инструкцию к действию для предпринимателей на этапе снятия ограничительных мер, действовавших в условиях пандемии.

Мероприятие пройдёт завтра, 26 июня, в онлайн-формате на платформе ZOOM. Начало — в 11.00. Участникам необходимо пройти регистрацию.