8 ноября 2019



С остановки прямиком в травмпункт

Подход к остановке общественного транспорта на Карачевском шоссе в районе дома № 50 опасен для людей. Порожки старого спуска раскрошились, и граждане вынуждены подниматься к остановке по крутому грунтовому спуску.

«К нам обратились жители домов, которые уезжают на общественном транспорте с этой остановки. Они рассказали, что были случаи, когда люди падали и получали травмы. В этом районе живут люди пожилого возраста, которым спуститься или подняться без отсутствия нормального подъема с поручнями практически невозможно», — заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Владимир Лысов.

По словам местных жителей, подъем был построен несколько десятков лет назад. После этого его никто не ремонтировал. На сегодняшний день половина конструкции, которая была сделана из бетонных армированных элементов, пришла в негодность. Поэтому люди вынуждены подниматься по отвесному подъему дорожной насыпи по открытому грунту. Если в летний период можно избежать падений, то осенью, зимой и летом существует риск получения травм.

 

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Опубликовано 08 Ноя 2019 в 17:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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