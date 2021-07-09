9 июля 2021



С понедельника 12 июля в МФЦ приостанавливается массовый очный прием

С ближайшего понедельника прием в МФЦ будет осуществляться по предварительной записи для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Записаться на прием можно:

по телефону +7 (4862) 59-86-86;
через сайт МФЦ (http://mfc-orel.ru/).

При этом без предварительной записи в порядке «живой очереди» осуществляется:

выдача документов по всем услугам;
предоставление услуги по регистрации, подтверждению и восстановлению учетной записи на Едином портале государственных услуг;
предоставление услуги Росреестра по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Прием заявителей в Отделах МФЦ Орловской области будет производиться только при наличии у посетителей средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов).

При посещении Отделов МФЦ Орловской области необходимо:

соблюдать масочный режим;
соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра с учетом нанесенной разметки в помещениях МФЦ;
планировать свой визит таким образом, чтобы прийти ко времени записи, но не ранее чем за 10 минут до приема;
отложить свой визит на более поздний срок, если у вас есть признаки ОРВИ или недомогание.

Орловцам рекомендуют в неблагополучный эпидемиологический период по возможности оставаться дома и обращаться за государственными и муниципальными услугами в электронном виде дистанционно – через портал госуслуг (gosuslugi.ru) и сайты ведомств.

 

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Опубликовано 09 Июл 2021 в 16:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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