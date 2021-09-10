10 сентября 2021



С понедельника изменится график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Прививочная кампания в Орловской области продолжается, но с некоторыми поправками. Так, с 13 сентября мобильный пункт вакцинации в ТМК «Гринн» ( 1 этаж, у магазина «М-видео») будет работать не ежедневно (как было ранее), а по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 19:00.

Во вторник, четверг и субботу с 12:00 до 19:00 будет открыт мобильный пункт в здании автовокзала ( ул. Автовокзальная, д. 1, 2 этаж). А по средам и пятницам привиться можно в МФЦ на ул. Ленина, д. 1 с 9:00 до 15:00.

Также продолжают свою работу передвижные мобильные пункты вакцинации. Они будут располагаться ежедневно в районах города с 12:00 до 19:00. Об их местонахождении можно узнать из информации, которая регулярно публикуется на официальном сайте горадминистрации и на страницах в соцсетях.

Получить компоненты вакцины без предварительной записи могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, — напомнили в пресс-службе горадминистрации.

 

Новый корпус больницы им. Семашко откроют в Орле 1 июня
Полиция проводит проверку по факту ложного сообщения о минировании банка в Орле
Участники проекта «Хочу домой» станут героями фотовыставки (6+)
Опубликовано 10 Сен 2021 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"