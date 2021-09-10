С понедельника изменится график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса

Прививочная кампания в Орловской области продолжается, но с некоторыми поправками. Так, с 13 сентября мобильный пункт вакцинации в ТМК «Гринн» ( 1 этаж, у магазина «М-видео») будет работать не ежедневно (как было ранее), а по понедельникам, средам и пятницам с 12:00 до 19:00.

Во вторник, четверг и субботу с 12:00 до 19:00 будет открыт мобильный пункт в здании автовокзала ( ул. Автовокзальная, д. 1, 2 этаж). А по средам и пятницам привиться можно в МФЦ на ул. Ленина, д. 1 с 9:00 до 15:00.

Также продолжают свою работу передвижные мобильные пункты вакцинации. Они будут располагаться ежедневно в районах города с 12:00 до 19:00. Об их местонахождении можно узнать из информации, которая регулярно публикуется на официальном сайте горадминистрации и на страницах в соцсетях.

Получить компоненты вакцины без предварительной записи могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, — напомнили в пресс-службе горадминистрации.