11 октября 2019



С понедельника начнется акция «Профессиональная среда»

Орловская Служба занятости приглашает выпускников школ и не имеющую профессии молодежь принять участие в месячнике профориентации «Профессиональная среда», который стартует 14 октября.

Во всех районах области запланированы тематические классные часы, Дни открытых дверей в учреждениях профессионального образования и в органах службы занятости, конкурсы профмастерства и мастер-классы по рабочим профессиям. Работники службы занятости будут участвовать в родительских собраниях выпускных классов школ с информацией о рынке труда. Специалисты проведут со старшеклассниками профориентационные уроки, лектории, викторины, круглые столы, беседы, консультации, организуют тестирование на определение профессиональных склонностей и возможностей. В рамках акции будут работать телефоны «Горячей линии» службы занятости. Экскурсии на предприятия области помогут подросткам ближе рассмотреть те или иные профессии, заглянуть в них «изнутри». В ходе мероприятий планируется показ тематического видеофильма о лучших представителях рабочих профессий в Орловской области, снятый одной из местных телерадиокомпаний. Учитывая, что выбор профессии — один из главных факторов, влияющих на дальнейшую жизнь человека, профориентационной работе служба занятости уделяет пристальное внимание. С начала года органами службы занятости было оказано 9,2 тыс. профориентационных услуг, из них 1,2 тыс. — подросткам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

 

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Опубликовано 11 Окт 2019 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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