30 июля 2021



С понедельника в Детском парке откроется зоовыставка

Обитатели зоовыставки Детского парка уже переехали в новое здание и готовятся встречать гостей. Выставка будет работать с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных. В понедельник в 19:00 состоится открытие. Посещение пока будет организовано группами до 10 человек из-за пандемии.

«Реконструкция Детского парка началась два года назад. Естественно, работы охватили все его части, также было предусмотрено строительство нового автономного здания для наших животных, — рассказывает заместитель директора Детского парка Светлана Балашова. — Старое помещение было в плохом состоянии как с внешней части, так и с точки зрения технического оснащения».

Новое здание, по словам Светланы Балашовой, намного лучше предыдущего. Здесь сделано всё для комфортной жизни животных: светлое помещение с большими окнами, просторные вольеры, уютные домики, множество перекладин, веток и лежанок. Условия максимально приближены к естественной среде обитания.

«После того, как новое здание было готово и прежде чем заселить туда зверей, его нужно было тщательно подготовить: дезинфекция, влажная уборка, проветривание. Это делается для того, чтобы убрать все посторонние запахи, к которым так чувствительны питомцы. После основательной уборки мы постепенно начали наше переселение. В первые дни после переезда животные, конечно, испытывали стресс. Но, мне кажется, новое место жительства им так понравилось, что они быстро освоились и остались очень довольны», — говорит Светлана Балашова.

Хочется отметить, что новое здание продумано до мелочей: отдельные входы для посетителей и персонала, оборудованная кухня, где готовят корм. Но и это не все новшества.

«В наших рядах есть и новички: рыбки, краснохвостая обезьянка по кличке Абу и два енота Микки и Минни — озорные брат и сестра. На ночь все наши постояльцы остаются одни, но сторожа посещают их около четырех раз. Чаще этого делать не нужно, иначе они попросту не выспятся. Утром уборка, завтрак и «рабочий день». Думаю, что лучшее время для посещения — около полудня. Животные поели, успокоились и готовы встречать гостей», — советует Светлана Балашова.

 

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Опубликовано 30 Июл 2021 в 16:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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