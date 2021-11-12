12 ноября 2021



С понедельника закончатся удлиненные осенние каникулы в школах

Для стабилизации эпидситуации были установлены удлиненные осенние каникулы для всех школьников Орловской области с 1 по 14 ноября 2021 года. С 15 ноября образовательные организации региона продолжат работу в очном формате обучения. С 8 по 13 ноября была организована работа дежурных классов-групп для ребят начальной школы 1 — 4 классов на заявительной основе. Дежурные классы начальной школы (24 класса) продолжают работать в 18 школах региона для 178 учащихся.

Сейчас на карантин по коронавирусу закрыты 5 групп численностью 71 ребенок в 3-х детских садах Орла и Троицкой дошкольной группе Орловского района. По состоянию на 11 ноября 2021 года вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 18 803 работника системы образования (81,8% от общего количества работников).

 

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Опубликовано 12 Ноя 2021 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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