С пожаром на объездной дороге вокруг Орла боролись три часа

За вчерашний день орловские пожарные совершили около 100 выездов на загорания сухой травы и мусора, загоревшихся из-за людей. Самым крупным стал пожар на объездной дороге в районе улицы Итальянской. На его ликвидацию огнеборцам потребовалось порядка трех часов, а площадь загорания составила порядка 6 га. Кстати, именно в районе улицы Итальянской расположен памятник природы — балка Непрец, где сохранились реликтовые растения. Этот памятник поджигают чуть ли не ежегодно, нанося огромный ущерб редким растениям. В эти дни как раз в балке цветет уникальная сон-трава. Между тем, точные координаты загорания неизвестны, но зарево от пожара на улице Итальянской было видно через весь город. Так, в социальных сетях появились снимки, сделанные с высокого берега Оки из Советского района. А пожар полыхал в другом краю областного центра.

Из-за постоянных поджогов травы вот уже несколько дней к ряду орловские пожарные в течение 24 часов находятся на выездах. К сожалению, не все орловцы прислушиваются к призывам сотрудников чрезвычайного ведомства, нередко загорания распространяются на большие площади, тушение которых занимает несколько часов и огонь вплотную подходит к постройкам. В пламени гибнут редкие растения, полезные насекомые, огонь пожирает гнезда птиц и маленьких зайчат, родившихся этой весной.

Кроме того, из-за начавшихся сельхозработ и проходящей в эти дни «Вахты памяти», спасателям постоянно приходится выезжать на изъятие взрывоопасных предметов. Только за сутки изъято и уничтожено 68 мин, снарядов и гранат времён ВОВ (работы велись в Покровском, Залегощенском и Колпнянском районах Орловской области), — сообщили в пресс-службе МЧС.