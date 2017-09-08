С сегодняшнего дня изменились правила проезда круговых перекрестков

С 8 ноября в вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проезда через перекрестки с круговым движением. Как сообщает в группе ВК орловская госавтоинспекция, в новой редакции ПДД на перекрестке равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение водитель авто въезжая на такой перекресток, обязан уступить дорогу тем, кто уже движется по круговому перекрестку.

Если же на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение авто будет в соответствии с их требованиями.