С сегодняшнего дня спецкомиссия начнет приемку нового освещения в Орле

Сегодня начнет работу специальная межведомственная комиссия, которая будет принимать уличное освещение. Напомним, в городе реализовывался энергосервисный контракт, согласно которому «Ростелеком», как генеральный подрядчик, а также две орловские организации — изготовитель светильников и энергетики должны были заменить морально устаревшие уличные фонари на современные, светодиодные.

— В рамках энергосервисного контракта по городу уже заменено 11 607 светильников. Из них 1500 — это дооснащение слабо освещенных участков, — поделился последней информацией начальник «УКХ» Дмитрий Зуев.

Между тем необходимость приемки независимой межведомственной комиссией была вызвана большим количеством жалоб на новое освещение, поступающих как от пешеходов, так и от водителей. Водители жалуются на так называемую «зебру» — чередование освещенных и неосвещенных участков, появившихся на многих трассах города. Проблема в том, что в энергосервисном контракте прописан такой важный пункт, как установка светильников на уже существующие световые опоры. Между тем, в ряде случаев по городу светильники установлены на столбы, поддерживающие контактные сети трамвайно-троллейбусного предприятия. И расстояние между этими опорами не соответствует нормативам для световых опор. Отсюда и возникла так называемая «зебра». Между тем, сити-менеджер Андрей Усиков на одном из предыдущих совещаний жестко заявил, что новые светильники будут приняты только в том случае, если уровень освещенности будет соответствовать нормативам.

Между тем, сама идея энергосервисного контракта выглядит очень выгодной для города. Инвестор вкладывает свои средства в замену оборудования и город не платит за это ни копейки. Возврат вложенных средств осуществляется за счет экономии на оплате электроэнергии. То есть какое-то время после завершения работ город продолжает платить так, как если бы на улицах висели устаревшие «прожорливые» фонари. Потом, когда инвестор окупает свои затраты и получает оговоренную прибыль, город начинает платить по факту (то есть получает существенную экономию) плюс получает модернизированное уличное освещение.