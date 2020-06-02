С — Стабильность: Орловщина остается на нижних строчках рейтинга социально-экономического положения регионов

РИА Новости опубликовали очередной рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года. Наша область в нем оказалась на 63 строчке из 85. В 2018-ом Орловщина занимала 64 позицию. Как отметили создатели рейтинга, социально-экономическое положение 69 из 85 российских регионов в прошлом году улучшилось по сравнению с 2018 годом. Еще одно положительное изменение — сокращение разрыва между субъектами, занимающими верхние и нижние строчки рейтинга. Лидерами, как и год назад, остаются Москва и Санкт-Петербург — они набрали более 80 баллов. Для сравнения, Белгородская область набрала 57 баллов из 100 возможных и заняла 18-ое место. Воронеж занял 20 место, Липецк 24-е место, Курск 35-е место. Даже Брянск оказался выше Орла – на 51 месте. Кто же наши соседи по рейтингу? Иваново, Новгород, Карелия и Марий Эл.

Рейтинг составлен по данным Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Методика основана на агрегировании показателей, разделённых на четыре критерия, характеризующих социально-экономическое положение регионов: показатели масштаба экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной сферы и показатели социальной сферы. Рейтинговый балл субъекта по каждому показателю варьировал в диапазоне от 1 до 100.