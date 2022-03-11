11 марта 2022



С субботы изменится схема остановок на Болховском шоссе

В связи с обустройством новых остановочных пунктов на Болховском шоссе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с 12 марта 2022 года автобусные маршруты №9, №10 и №18 будут по-новому осуществлять посадку-высадку пассажиров.

Речь идёт о двух остановочных пунктах при движении из центра в Северный район. Они расположены на Болховском шоссе после поворота на улице Игнатова и на улице Раздольной после поворота с Болховского шоссе.

Те остановочные пункты, которые есть сейчас, – перед поворотом на ул. Игнатова и перед светофором на повороте в сторону ул. Раздольной, – будут запрещены для посадки-высадки пассажиров. Все остальные остановочные пункты на Болховском шоссе остаются без изменений.

Схему, чтобы изучить – о каких остановках идет речь – можно найти на сайте горадминистрации.

 

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Опубликовано 11 Мар 2022 в 18:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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