«С учёным видом знатока»

№13 (637) от 14 апреля 2021 г.

На небосклоне общественно-политической жизни Орловской области зажглась новая звезда. Государственный телеканал «Первый областной» представил широким массам очередного чиновника — Максима Петрова, назначенного пару месяцев назад на должность и.о. члена правительства области – руководителя департамента промышленности и торговли.

Один за всех

«Отметившись» накануне первоапрельской «шуткой» о совместной молитве ради «ниспослания гигантского урожая свёклы», Петров явился на телевидение, где очень охотно рассуждал о проблемах, не входящих в его компетенцию.

Чего ожидали телезрители? Полагаем, услышать детальный «разбор» состояния орловской промышленности из уст профильного чиновника, так как, если последний не в курсе, многие орловчане до пандемии и в её период лишились рабочих мест и в перспективе хотели бы зарабатывать на жизнь в Орловской области, а не в других регионах. Более того, в нашем регионе до сих пор не решена проблема неконтролируемого роста цен на продовольственные товары, что усугубляет положение граждан. Людям давно не до шуток.

Однако наша «звезда» представила монолог на абстрактные темы. «С ученым видом знатока» Петров порассуждал на тему резкого роста цен на жилье в Орловской области и даже «объяснил» президенту Путину причины этого явления посредством «Первого областного».

Напомним, накануне президент страны высказался по поводу необоснованного резкого роста цен на жильё. По словам президента, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. В частности, в Орловской области – на 19,7%. Максим Петров всё объяснил: росту цен на жилье в Орловской области, как и в ряде регионов страны, «способствовала» льготная ипотека. В результате многие застройщики на фоне дешевой ипотеки сделали дорогое предложение населению. Еще одной серьезной причиной подорожания жилья стал рост цен на строительные материалы. Ослабление рубля и изменения мировых котировок на металл стали основными причинами роста цен на металл на внутреннем рынке. Арматура подорожала в 1,5-2 раза.

Почему Петров не догадался, что на этот вопрос должен был отвечать заместитель председателя правительства области по развитию инфраструктуры Игорь Тиньков, курирующий сферу строительства, не совсем понятно. Кстати, Тиньков все-таки дал свой комментарий, но уже вслед за Петровым.

И это не первый случай, когда чиновник с гипертрофированным чувством собственных компетенций берет инициативу «в свои руки». К примеру, за день до интервью и.о. руководителя департамента промышленности и торговли Максим Петров зачем-то оказался в Новодеревеньковском районе. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками в Instagram.

Это пост достоин публикации (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены):

«Сегодня вместе с Главой Новодеревеньковского района Сергеем Николаевичем Медведевым посетили деревню Старогольское.

Здесь завершается строительство моста и реконструкция дороги Орел-Ефремов.

В прошлом году в рамках национального проекта Здоровье, здесь был построен ФАП, а сегодня большая часть сельского поселения уже прошла вакцинацию от Covid!

Повестка дня:

— поиск решения проблемы шатиловского леса

— подбор площадок под развитие придорожной инфраструктуры

— необходимость обустройства лежащих полицейских и перехода на областной дороге у сельской школы

— решение вопроса принадлежности водопровода на 250 семей в Моховом

PS мост откроется уже летом этого года, инвесторы имеют уникальный шанс разместиться в выгодной локации!»

После прочтения этого сумбурного и, прямо скажем, безграмотного поста возникают вопросы. Кто и как знакомит руководителей органов специальной компетенции правительства Орловской области с должностными обязанностями и требует их исполнения? Существуют ли у них должностные регламенты? Почему свой рабочий день, оплачиваемый из дефицитного регионального бюджета, чиновник проводит в обсуждении тем, не входящих в его компетенцию? И, наконец, есть вопросы к УМВД по Орловской области: почему в Новодеревеньковском районе сотрудники полиции «лежат», а не работают?

Если перечисленные вопросы «повестки дня» не под силу решить зампреду по развитию АПК Сергею Борзенкову и Управлению лесами, которое он курирует, а также зампреду по развитию инфраструктуры Игорю Тинькову с находящимся в его подчинении департаментом строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, то почему они занимают эти должности?

Зачем нужны остальные чиновники, если один Максим Петров может решать все насущные вопросы? Хотя, надо признать, понятия «обсуждать» и «решать» различаются. Также, как различаются «лежащие» и «лежачие» полицейские.

Куда подевалась промышленность?

И все же поговорим о серьезном. Анализа состояния промышленной отрасли до сих пор нет. За время пребывания Андрея Клычкова в должности руководителя региона, по данным Rusprofile, существенно ухудшилась общая финансово-экономическая ситуация и произошло сокращение численности персонала на таких промышленных предприятиях как ОАО «Мценский Литейный Завод» (среднесписочная численность работников в 2019 году к 2018 г. сократилась на 166 человек), ОАО «Гамма» (2019/2018 — 267 человек), АО «ГМС Ливгидромаш» (2019/2018 — 238 человек), «Научприбор» (2019/2018 — 80 человек), АО Мценский Завод «Коммаш» (2019/2018 — 47 человек), АО «Межгосметиз-Мценск» (2019/2018 — 26 человек), и этот список можно продолжать.

Только в течение последних двух-трех лет под процедуру банкротства попали ранее казавшиеся вполне устойчивыми и успешными предприятия: ООО ПК «Молос» (молочные продукты, йогурты), ЗАО «Орловский Мелькомбинат» (хранение и переработка зерна, производство муки, круп, комбикормов), АО «Орловская Хлебная База №36» (подработка и хранение зерна и масличных культур), ООО «Кромской Комбикормовый Завод».

Вместо относительно безопасного производства ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в черте города, вопреки мнению жителей, появился сомнительный с точки зрения экологии проект по производству напольных ПВХ-покрытий.

О том, сколько закрылось малых предприятий в сфере услуг за пандемийный срок и сколько людей потеряли работу, чиновники не сообщают. Сколько всего промышленных предприятий в Орловской области, как они функционируют, похоже, не знает ни ответственный за это направление Максим Петров, ни губернатор Андрей Клычков.

Еще пять лет назад в Орловской области в сфере промышленного производства функционировало более 1600 предприятий, в том числе, 160 крупных и средних. В промышленности было занято около 50 тыс. человек.

В 2020 году численность работников промышленных предприятий Орловской области составила всего 45,8 тыс. человек.

По данным же Максима Петрова, которые он представил на портале «Лидеры России», в 725-тысячной по населению Орловской области сейчас насчитывается 40 основных промышленных предприятий, существенно влияющих на валовый региональный продукт и на индекс промышленного производства субъекта.

«В целом, на сегодня, мы работаем с полутысячей предприятий, но все они находятся в разном состоянии. Если разделить промышленность на три группы, то первая – это предприятия «советского наследия», у которых по тем или иным причинам производительность труда ниже, чем по отрасли, а значит они не могут адекватно конкурировать. Вторая группа – это те предприятия из советского прошлого, которые смогли модернизироваться, найти новые продукты и за счет высокой производительности труда выйти на экспорт. К примеру, завод «Протон-импульс» – ведущий производитель твердотельных реле и оптоэлектронной техники в России, более половины его продукции уходит на экспорт, то есть предприятие с валютной выручкой, занятостью и прекрасным оборотом. Третья группа – это новые предприятия, запускающие современные продукты и открывающие новые рынки. Соответственно, со всеми тремя группами мы будем индивидуально работать».

Работы в этом направлении действительно много. Странно, что у Петрова находится время любоваться шатиловским лесом и заниматься прочими непрофильными вопросами.

Кто поможет Петрову?

Время путешествий по Орловской области для чиновника Петрова, как нам кажется, еще не наступило. Ему бы следовало заняться делами более прозаичными, к примеру, обеспечением населения области качественными продуктами собственного промышленного производства по доступным ценам, прежде обратив внимание на статистику.

По итогам 2020 года всего произведено 19438,5 тонны мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (98,4 % к 2019 году). Выпущено 15403,0 тыс. усл. банок плодоовощных консервов (76,4% к 2019 году). Производство муки с каждым рекордным на зерно годом сокращается. В 2020 году произведено всего 89763,8 тонны муки (75,7 % к 2019 году).

Сегодня слабо верится, что в Орловской области налажено производство качественных макаронных изделий. Орловское молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания, становится раритетным продуктом. В прошлом году его произведено всего 15186,3 тонны (90,4% к 2019 году).

Тем временем, по данным Орелстата, в марте 2021 г., по сравнению с февралём 2021 г., на потребительском рынке Орловской области цены (тарифы) на товары и услуги повысились в среднем на 0,6% (по сравнению с мартом 2020 г., на 6,3%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,6%.

Отмечен рост цен на масло подсолнечное на 1,3% (средняя цена составила 123,75 руб. за кг) и сахар-песок – на 2,4% (47,23 руб. за кг). Повысились цены на чай черный байховый на 6,6%, (869,31 руб. за кг), кур охлажденных и мороженых на 7% (153,50 руб. за кг), майонез – на 8,6%, (251,16 руб. за кг).

Из товаров плодоовощной группы больше всего подорожали картофель – на 11% (30,72 руб. за кг), лимоны – на 14,4% (118,68 руб. за кг), морковь – на 17,9% (41,74 руб. за кг), свёкла столовая – на 18,1% (45,04 руб. за кг). Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец марта 2021 года составила 4362,78 рубля в расчёте на месяц. По сравнению с концом февраля 2021 года, она выросла на 2,4%.

Почему происходит резкий рост цен на продукты при достаточном производстве сырья и продовольствия в Орловском регионе, Максим Петров ответить не может, хотя ценовая политика торговых сетей и отдельных магазинов как раз в его ведении. Как видим, договоренности по ценам на подсолнечное масло и сахар, определенные правительством РФ, в Орловской области не выполняются. В регионе, где функционируют четыре сахарных завода и один крупный завод растительных масел, не налажена банальная мелкая фасовка сахара и растительного масла, а сами эти продукты стоят дороже, чем в соседних областях. Думаем, разбираться в этих вопросах Максиму Петрову предстоит без помощи г-на Тинькова и главы Новодеревеньковского района.

Подготовила Наталья Зарубина