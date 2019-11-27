С воскресенья в Орле появится новый маршрут на время ремонта моста Дружбы народов

Новый маршрут соединит правый и левый берега Оки в объезд закрытого на капитальный ремонт моста Дружбы народов. Автобусы будут курсировать по следующему маршруту: ул. Ливенская, ул. 1-я Курская, ул. 5 августа, пер. Новосильский, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. 1-я Посадская, ул. Гагарина, ул. Городская, ул. Полесская, ул. 6-й Орловской дивизии.

Об этом рассказали на рабочем совещании в горадминистрации. Также собравшимся пояснили ситуацию с проблемами на Новосильском шоссе, куда в нарушение утвержденной схемы не заворачивают маршрут №11 и №15. Кроме того, в вечернее время в этом районе автобусы курсируют нерегулярно. Новосильское шоссе обслуживают №11 «Спецавтобаза — Веселая Слобода» и №15 «Спецавтобаза — завод Живмаш». Перевозчику, ответственному за первый маршрут, направлено обращение с требованием наладить работу автобусов согласно действующему расписанию. В отношении второго перевозчика ведется претензионная работа. Кстати, два предписания являются основанием для одностороннего расторжения муниципального контракта.

В настоящий момент отдел транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла перезаключает договоры на пассажирские перевозки. В этих документах будут прописаны более строгие требования к соблюдения графиков движения автобусов, культуре водителей и пр., а также штрафы.