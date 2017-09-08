С «Зеленстроем» заключен муниципальный контракт

19 января подписан муниципальный контракт между МКУ «УКХ г. Орла» и МУП «Зеленстрой» на сумму более 7 млн рублей. Контракт заключен по результатам открытого конкурса, проведенного 16 января. Подрядчик окажет услуги по содержанию и благоустройству парков, лесопарков, скверов и улиц в областном центре. Виды деятельности для предприятия традиционные: валка аварийных деревьев, высадка цветочной рассады, выкашивание газонов и уход за цветниками, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Это второй муниципальный контракт предприятия в этом году. Первый подписан 6 января и составляет 1,318 млн рублей. Работы финансирует бюджет города Орла. Кстати, предприятие выполняет не только муниципальные заказы. Озеленители предлагают услуги управляющим компаниям, промышленным предприятиям, коммерческим организациям по сносу аварийных деревьев, уходу за цветочными клумбами, стрижке газонов.