Садоводам напомнили, как бороться с расщеплением ветвей

Расщепление ветвей плодовых деревьев — частое явление в садах. Это результат неправильного формирования кроны дерева в молодом возрасте, перегрузки ветвей урожаем, несвоевременной постановки подпор, неаккуратных действий садовода при съёме урожая и др.

Если отщепленную ветвь сразу подтянуть до первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти, будет нормально развиваться и плодоносить. Если же после расщепления прошло длительное время, растительные клетки на поверхности раны подсохли, срастания может не произойти. Тогда рану рекомендуют зачистить острым ножом до здоровых клеток на обеих сторонах расщепа, а потом скрепить двумя деревянными брусками или планками (длинной 15-20 см и толщиной не менее 2 см), обвязанными проволокой. Так же можно сделать обмотку железными прутьями. Их пропускают через древесину и с двух сторон закрепляют гайками с резиновыми прокладками. Рану на дереве надо обмазать садовым варом и обернуть широкой полиэтиленовой пленкой, лучше чёрной, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.