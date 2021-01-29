29 января 2021



Садоводам напомнили, как бороться с расщеплением ветвей

Расщепление ветвей плодовых деревьев — частое явление в садах. Это результат неправильного формирования кроны дерева в молодом возрасте, перегрузки ветвей урожаем, несвоевременной постановки подпор, неаккуратных действий садовода при съёме урожая и др.

Если отщепленную ветвь сразу подтянуть до первоначального положения и прочно закрепить, она может прирасти, будет нормально развиваться и плодоносить. Если же после расщепления прошло длительное время, растительные клетки на поверхности раны подсохли, срастания может не произойти. Тогда рану рекомендуют зачистить острым ножом до здоровых клеток на обеих сторонах расщепа, а потом скрепить двумя деревянными брусками или планками (длинной 15-20 см и толщиной не менее 2 см), обвязанными проволокой. Так же можно сделать обмотку железными прутьями. Их пропускают через древесину и с двух сторон закрепляют гайками с резиновыми прокладками. Рану на дереве надо обмазать садовым варом и обернуть широкой полиэтиленовой пленкой, лучше чёрной, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 29 Янв 2021 в 11:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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