17 января 2020



Садоводам напомнили, как не ошибиться с выбором семян и саженцев

Скоро начнется продажа и покупка посевного материала и более актуальным становится вопрос, как не ошибиться с выбором посевного материала? Дачники, садоводы-любители, огородники постоянно приобретают семенной и посадочный материал на рынках, в местах несанкционированной торговли. Торговые точки пестрят красивыми упаковками семян овощных, цветочных культур, красивыми фотографиями на саженцах плодовых культур.

Продавцы, в погоне за наживой, не обременяют себя проведением необходимых исследований и оформлением документов на перевозимый из карантинных фитосанитарных зон посадочный и посевной материал, тем самым подвергая опасности приусадебные участки своих покупателей. Ведь даже один зараженный карантинными объектами саженец может быть источником их распространения на весь приусадебный участок и прилегающие территории, — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.

Будь то российские или импортные семена внимательно изучайте упаковку с ними: посмотрите на маркировку, проверив срок годности, попросите документы на посевной материал, а именно товарные накладные, карантинные сертификаты.

Необходимо помнить, что семенной материал сельскохозяйственных растений относится к подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском и подлежит обязательному карантинному фитосанитарному контролю, соответственно при ввозе, выращивании, транспортировки и реализации семенного материала должны соблюдаться все предусмотренные действующем законодательством карантинные фитосанитарные требования, которые направлены на обеспечение охраны растений и территории Российской Федерации от проникновения на нее и распространения по ней карантинных объектов.

 

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Опубликовано 17 Янв 2020 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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