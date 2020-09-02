Садоводам напомнили, как сохранить урожай яблок

Чтобы круглый год наслаждаться свежими яблоками, необходимо подобрать хороший зимний сорт, который имел бы хороший вкус и длительный срок хранения. Лежкость зависит от размеров, условий сбора и созревания, сортов. Плоды, собранные летом с обильными дождями, съесть придется к середине зимы, если лето было сухое, умеренно-теплое, они долежат почти до будущего урожая.

Для того чтобы хранить яблоки всю зиму, собирать их нужно — в средней полосе России — приблизительно с 20 сентября по 10 октября.

Лучше всего в средней полосе хранятся сорта: Антоновка обыкновенная, Богатырь, Витязь, Северный синап, Жигулевское, Маяк, Орловский синап, Избранница, Кортланд, Банановое, Мельба и Уэльс, Ренет Черненко, Спартан и многие другие.

Для длительного хранения собирать плоды необходимо в момент съёмной спелости (когда только начали опадать здоровые спелые яблоки — по 5-6 шт. в сутки). Снимать их только в сухую погоду, не отрывать плодоножку. Не вытирать природный восковой налёт (матовую плёночку). Сорванные яблоки не бросать, а аккуратно укладывать в подготовленную тару, чтобы не травмировать плоды при сборе. Начинать нужно с нижних веток, переходя к верхним.

Перед сортировкой яблоки лучше 2-3 недели подержать в прохладном помещении — чтобы проявились признаки возможных дефектов. Но потом необходимо сделать следующее: отобрать на хранение только здоровые плоды без механических повреждений, лучше — с плодоножками;

яблоки разных сортов желательно разделить для хранения;

лучше разобрать плоды по размерам: отдельно крупные, средние и мелкие;

мыть или протирать яблоки не нужно.

После тщательной сортировки можно приступать к следующему этапу – к укладке яблок.

Самым простым способом является укладка яблок плодоножками вверх (если плодоножки слишком длинные и травмируют кожицу других, их нужно укоротить) в два или три слоя, чтобы в процессе хранения легко обнаружить те, что начнут портиться. Яблоки ничем не перекладываются. Можно уложить таким способом и гораздо больше яблок — полную корзинку, ящик или коробку. Однако у способа есть существенный минус — при появлении хотя бы одного очага гниения процесс быстро распространится на остальные плоды.

Многие хранят яблоки в бумаге. Способ (при условии, что выбраны здоровые плоды) зарекомендовал себя очень хорошо. При таком хранении необходимо каждое яблоко завернуть в бумагу или бумажную салфетку, уложить рядами в коробку или ящик, плодоножками вверх.

Неплохим способом хранения считается пересыпание яблок сыпучими материалами. На дно коробки необходимо насыпать слой (примерно 3 см) чистого (промытого и высушенного) песка с добавлением золы. На песок уложить слой яблок так, чтобы они не касались друг друга, засыпать полностью смесью песка и золы. Сверху таким же образом разместить ещё 2-3 слоя. Песок с золой можно заменить чем-либо другим: шелухой гречихи, лука, мхом, листьями деревьев (сухими), опилками.

Неплохо хранятся яблоки и в полиэтиленовых пакетах. В пакете сделать 4-5 надрезов-дырочек для вентиляции, положить в него 2-4 кг яблок одного сорта, завязать. Хранить при температуре от -1°C до +1°C.

Яблоки лучше хранить в специально подготовленном помещении со стабильной температурой и влажностью. Тара не должна быть герметичной, для яблок подходят картонные коробки среднего размера, деревянные или пластиковые ящики, плетеные корзины. Однако лучшим вариантом были и остаются деревянные ящики, в которых яблоки не мнутся, не повреждаются и не гниют так сильно. Хорошо, если есть возможность проветривать помещение. Температуру регулируют так, чтобы она оставалась на уровне 0–+1°C, но некоторые сорта не портятся при более высоких показателях, например, среднеспелые (осенние) хорошо лежат при 0–+8°C, а зимние при +5°C. Необходимая влажность – 85–90%. Прежде, чем спустить яблоки в погреб или подвал, помещение следует обработать в целях дезинфекции. Рекомендуется использовать следующие составы: парообразный продукт, образуемый в процессе гашения извести; медный купорос; известь; раствор марганцовки, специальные пласты, содержащие фтор; сера; табак и др. Более безопасными для здоровья человека считается известь и медный купорос. Используя любой из вариантов, следует придерживаться правил обработки и не превышать дозировку, указанную в инструкции.

После обработки подвал или погреб просушивают 2-4 недели и только потом располагают в них зимние запасы, поэтому подготовку нужно провести заранее.

Если нет подвала, можно хранить яблоки и в земле. Заготовив заранее яму или траншею глубиной 40-50 см, в период наступления холодов (около -5…-7°C) упаковать яблоки в полиэтиленовые пакеты по 5-6 кг и заложить в яму. На дно траншеи и поверх пакетов рекомендуется уложить ветви ели или можжевельника для предохранения от мышей. Засыпать всё землей. Яблоки прекрасно хранятся под землёй вплоть до весны. Для верности можно насыпать сверху на ямы опавшую листву — она предохранит плоды от холода. Данный способ хранения может подойти для частного домовладения.

Процесс хранения яблок в домашних условиях на зиму прост, но требует тщательной подготовки. Игнорирование даже самой незначительной детали приведет к тому, что урожай не пролежит и месяца.