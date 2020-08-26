Садоводам напомнили, как удобрять плодовые деревья в августе

Плодовые деревья, как и все другие дачные культуры, нуждаются в питании, в том числе дополнительном. Особенно это важно в конце лета, когда они закладывают почки, из которых появится урожай следующего года. Под плодоносящие яблони и груши на 1 кв. м площади приствольного круга вносят 30 г калийной соли, 50 г суперфосфата и 100 г золы.

Дополнительно можно провести и внекорневую подкормку. Для этого крону опрыскивают гуминовым удобрением (5 г сухого порошка на 10 л воды температурой 25-28°С). Для крон деревьев лучше подойдет гумат натрия, однако при его отсутствии можно взять и гумат калия.

Такие деревья, как абрикос, алыча, вишня, слива и черешня подкармливают смесью из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10 л воды. Такой объем раствора вносят на 1 кв. м площади, отведенной под косточковые культуры.

Как правильно вносить удобрения. Сухие удобрения равномерно рассыпают по всей площади приствольного круга, затем заделывают на глубину до 3 см и обильно поливают деревья водой. При подкормке жидким удобрением нужно предварительно сделать несколько ямок по периметру кроны дерева. В них внести удобрения.

Описанный выше способ подходит как для взрослых, так и для молодых деревьев. Кроме того, внесение удобрений по этой схеме помогает растениям хорошо перенести зиму.

В конце лета плодовые деревья не подкармливают удобрениями, содержащими азот, для того чтобы они не пошли в рост и смогли подготовиться к зиме. Препаратами на основе железа и меди деревья в этот период также не обрабатывают: это делают поздней осенью.