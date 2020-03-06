6 марта 2020



Садоводов-любителей ждут на занятия к будущему сезону

ВНИИ СПК возобновляет серию замечательных занятий для орловских садоводов-любителей. Уже 7 марта все желающие могут узнать все о сортах и технологии возделывания садовой земляники. Секреты раскроет научный сотрудник лаборатории селекции и сортоизучения крыжовника, малины и земляники
Марина Зубкова. В этот же день пришедших ждет увлекательный рассказ о сортах и технологии возделывания облепихи крушиновидной.

А неделю спустя 15 марта пройдет занятие по сортам и технологии возделывания роз — его проведет научный сотрудник лаборатории Ольга Мацнева. В этот же день пришедших ждет рассказ о биотехнологии сортов и технология возделывания перца в закрытом грунте. Начало занятий в 9:00. Место проведения: главный корпус ВНИИСПК, второй этаж, зал заседаний ученого совета. Добраться до места можно на маршрутках № 421, 457, 445, в сторону Мезенки до остановки плодово-ягодная станция. Справки по телефону: 42-11-39.

 

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Опубликовано 06 Мар 2020 в 17:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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