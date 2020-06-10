Сахар растет в цене. Кто больше?

№20 (599) от 10 июня 2020 г.

Наступил очередной летний сезон. И хотя в этом году он проходит под знаком ограничений из-за Covid-19, жители области традиционно планируют заготавливать и консервировать на зиму плодово-ягодную и овощную продукцию.

Для приготовления варенья, джемов и компотов наряду с основным компонентом – ягодами и фруктами, необходим еще один ингредиент – сахар. Жителям области так долго преподносились красивые цифры о лидирующих позициях Орловщины в производстве сахара, что на фоне осеннего снижения цен в октябре — ноябре 2019 года многие в это поверили.

В сетевых магазинах Орловской области можно было приобрести сахар со скидкой по цене 22,5 -23 рубля за килограмм. Объясняется это, в первую очередь, перепроизводством сахара в России в 2019 году. В последнем сезоне его было произведено более 7,7 млн тонн. А жители страны потребляют в год около 6 млн тонн сахара. Вместе с запасами прошлых лет излишки оценивались почти в 2,5 млн тонн. Это заставило российских производителей не только снижать цены внутри страны, но и искать выходы на внешние рынки.

По данным института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), мировые цены на сахар-сырец находятся на 12-летнем минимуме. Тем не менее, к середине мая российским экспортерам впервые в истории удалось продать за рубеж чуть более 1 млн тонн сахара. Вместе с тем отмечается, что и на экспорт продавать сахар приходилось по минимальным ценам, чтобы реализовать накопленные излишки продукции и сохранить место на внешнем рынке.

В Орловской области, с её богатой историей в плане производства и переработки сахарной свёклы, также прослеживалась общероссийская тенденция увеличения выпуска сахара. В 2019 году, по данным Орёлстат, в регионе было произведено сахара белого свекловичного в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 347640,3 тонны (113,3% к 2019 году). То есть этого количества вполне достаточно не только для удовлетворения потребностей каждого орловца в сахаре, но и для реализации излишков продукции в другие регионы.

По данным курских новостных агентств, в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги — филиале ОАО «РЖД» в январе — мае 2020 года погружено 74,4 тыс. т сахара, что в 1,7 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вероятно, какой-то объем из этого количества сахара отправлен за границу и орловскими сахаропроизводителями. Но даже с учётом отгрузки на экспорт, профицит сахара в области должен сохраниться.

С учётом увеличившегося экспорта внутренние цены на свекловичный сахар стали расти. По сравнению с октябрем – ноябрём 2019 года они выросли до 26,2-26,5 рубля за 1 кг с учётом оптовой продажи от 10 тонн.

По состоянию на 8 июня, по данным сайта sugar.ru, средняя оптовая цена 1кг сахара в центральной части страны составила 25,6 рубля.

Однако в рознице цена на сахар подскочила еще больше, до 35-40 рублей за килограмм. К сожалению, и в Орловской области, позиционирующей себя одним из крупных сахаропроизводителей, цены на сахар в так называемый период карантина в связи с Covid -19 также значительно выросли.

В марте-апреле 2020 года в ФАС России поступило большое количество жалоб на рост цен на продукты питания. В целях стабилизации цен на внутреннем рынке Федеральная антимонопольная служба провела ряд контрольных и профилактических мероприятий.

По данным на 5 июня 2020 года по ситуации на рынке сахара, ФАС России сообщает следующее:

«Контрольные мероприятия по стабилизации цен и предупреждению дефицита сахара для конечных потребителей ФАС России проводила по всей цепочке: производство-переработка-реализация.

В настоящее время цены на сахар стабилизированы. Принятые меры позволили пресечь неконтролируемый рост цен и временный дефицит товара на полках магазинов.

В связи с выявлением случаев возможного искусственного дефицита на рынке сахара путем отказа от поставок и участия в закупках торговых сетей, ФАС России совместно с органами прокуратуры проводит восемь внеплановых проверок производителей и поставщиков сахара в ряде регионов Российской Федерации. По завершении проверочных мероприятий будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Сообщения о дефиците продукта на полках магазинов и отказов поставок более не поступают. В целом национальный рынок сахара является профицитным. Объективных экономических оснований для существенного роста цен не имеется».

После проверок ФАС на полках сетевых магазинов Орловского региона действительно появился сахар с акционными скидками стоимостью порядка 30 рублей за 1 кг. Однако в некоторых торговых точках до сих пор можно встретить сахар по цене 40 рублей за килограмм.

С учётом общей ситуации на рынке сахара резкое, необоснованное повышение цен на сахар выше 30 рублей за 1 кг выглядит как желание торговых сетей во чтобы то ни стало увеличить свою маржу в сезон заготовки и консервации плодоовощной продукции.

Казалось бы, в сложный экономический период, когда доходы населения резко снизились, орловские власти должны вмешаться в ситуацию и стабилизировать цены на базовые потребительские продукты питания.

Пока таких шагов не видно. Нет и социальных программ. Мало кто знает, что из-за такого подхода в 2019 году губернатор-коммунист Андрей Клычков, так же, как и его предшественник Вадим Потомский, допустил ситуацию, когда на полях в нескольких районах области остались десятки тысяч тонн не вывезенной и не переработанной свёклы. Теперь за это должны расплачиваться жители области, а не сахарные олигархи?

Безусловно, важно сохранить рентабельный сахарный бизнес на Орловщине, но не ценой же выгребания последних денег из карманов малоимущего населения.

Орловские аграрные чиновники вначале привели к монополии сахарного рынка крупные агрохолдинги, выдавив оттуда не только мелких, но и средних товаропроизводителей, перекроив фактически все структуры посевных площадей. Теперь, когда на рынке сахара наблюдается существенное перепроизводство, чиновники призвали сельхозтоваропоизводителей и вовсе сокращать посевные площади под сахарной свеклой, чтобы поднять внутренние цены на сахар.

В итоге в 2020 году в Орловской области посеяно порядка 45 тысяч гектаров вместо 53 тысяч гектаров прошлого года. Смогут ли обеспечить достойный урожай сладких корнеплодов сельхозтоваропроизводители с уменьшенной площади, большой вопрос. Хватит ли переработчикам сырья для рентабельной работы предприятий и увеличения доходной, а также налоговой составляющей? Производство сахара-сырца может резко снизиться, и властям нет до этого никакого дела. Похоже, что иначе как раздачей субсидий ведомство Сергея Борзенкова больше ничем не занимается. Планирования в департаменте сельского хозяйства – ноль.

Эксперты констатируют: мелкая фасовка сахара на перерабатывающих предприятиях области не налажена до сих пор; мало внимания уделяется качеству выпускаемой продукции. По-прежнему в процессе свеклосахарного производства области неизбежно присутствуют экологические проблемы, поля и реки области загрязняются отходами.

Единственное, что удалось узнать из сообщения пресс-службы облправительства, так это то, что 10 марта 2020 года на аппаратном совещании, которое провел губернатор Орловской области Андрей Клычков, рассматривались итоги исполнения регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в 2019 году и планы на 2020 год».

В 2020 году запланирована реализация целого ряда инвестиционных программ в целях достижения планового показателя объема экспорта (на текущий год это 90 млн долларов).

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» департаментом сельского хозяйства Орловской области в прошлом году было заключено трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности с Минсельхозом России и предприятиями для получения льготного краткосрочного кредита. Речь идет об АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» (сумма кредита составила 398 млн рублей) и АО «Орелмасло» (кредит на сумму 470 млн рублей).

В рамках заключенных соглашений о повышении конкурентоспособности в 4 квартале 2020 года планирует получить льготный краткосрочный кредит АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» на сумму 1 миллиард рублей

Кроме того, на совещании сообщили, что ООО «Ливны-сахар» завершает строительство жомосушильного цеха. В сезон переработки свеклы урожая 2020 года планируется начать производство сухого свекловичного жома, который является экспортно ориентированной продукцией.

Станет ли больше перерабатывать сахарной свеклы АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», принадлежащий олигарху Мошковичу, не пояснялось. За последние годы данное предприятие существенно снизило объемы приемки и переработки сахарной свеклы.

И самый главный вопрос: что получит область по итогам согласования кредита в 1 млрд рублей АО «Сахарный комбинат «Отрадинский»? Кратно увеличившиеся поступления налогов? Дешевый сахар? Новые высокодоходные рабочие места? Или по-прежнему разбитые от большегрузов дороги, ещё большую монополизацию сахарного рынка и диктат цен на конечную продукцию?