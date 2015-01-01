Сахарный завод сбрасывал отходы в реку Сосну

Орловская природоохранная прокуратура проверила использование водных объектов заводами и выявила нарушения в деятельности ООО «Ливны Сахар». В частности, как сообщили в пресс-службе прокуратуры, было установлено, что в процессе производственной деятельности на предприятии образуются сточные воды. И они сбрасываются в реку Сосну, относящуюся к водному бассейну реки Дон.

Согласно Водному кодексу РФ водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, предоставляются в пользование для сброса сточных вод на основании решения уполномоченного органа государственной власти. Между тем, разрешительной документации на предприятии не было. Заместитель главного инженера и инженер по охране труда и экологии привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время сброс в реку не осуществляется. Ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.

 

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Опубликовано 18 Апр 2017 в 17:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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