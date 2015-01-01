«Самая красивая улица» Орла теперь опасна и сверху, и снизу

На улице Ленина сегодня днем на тротуар упали большие куски штукатурки с фасада дома, спешно отремонтированного накануне 450-летия Орла. Как сообщает сайт «Орлец»,  буквально за несколько секунд до падения штукатурки по тротуару в этом месте прошла женщина с коляской. Так что прогуливающимся по «самой красивой улице» необходимо теперь постоянно поглядывать вверх — не вывалится ли из свежеотремонтированных домов кусок кирпича или что-то потяжелее.

Впрочем, неплохо бы в ходе прогулки по Ленинской смотреть и под ноги. В этом году шествие «Бессмертного полка», пойдет в обход «самой красивой улицы». Дело в том, что слишком высока вероятность получить травмы на ступеньках, которыми щедро снабдил некогда ровную улицу экс-главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян. Более того, некоторые орловцы уже пострадали на Ленинской. В прошлом году, маленький ребенок поскользнувшись серьезно поранился об острый угол новых клумб, прозванных в народе «гробницами». Края плиток настолько острые, что число пострадавших на Ленинской в ходе массовых акций наверняка будет исчисляться не единицами. Так что о традиционном шествии по Ленинской на День народного единства также придется забыть.

Между тем в этой истории есть одна важная деталь, которая на многое способна пролить свет. На апрельской сессии горсовета было принято решение о ликвидации комитета по подготовке к юбилею города. Представитель прокуратуры очень удивился, почему депутаты принимают такое решение, не заслушав отчет его руководителя и не принимая во внимание мнение контролирующих органов. Ведь число нарушений на «юбилейных» объектах только по приблизительным оценкам полиции приблизилось к отметке в один миллиард рублей. Но депутаты пообещали дать прокуратуре почитать отчет о деятельности «юбилейного» комитета и с легким сердцем ликвидировали это подразделение горадминистрации.

 

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Опубликовано 28 Апр 2017 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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