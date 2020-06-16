Самозанятые орловцы получат налоговый бонус

Всем плательщикам налога на профессиональный доход, в том числе и тем, кто зарегистрируется в статусе самозанятого в 2020 году, будет предоставлен дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 рублей). Эта мера поддержки предусмотрена федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ, — сообщили в пресс-службе УФНС.

Дополнительный налоговый бонус действует до конца 2020 года и предназначен исключительно для уплаты налога на профессиональный доход (в том числе задолженности и пени по нему), начиная с июля.

Налоговый капитал в размере одного МРОТ суммируется с неиспользованным налоговым бонусом, полученным при регистрации. Сумму налогового бонуса нельзя вывести на банковскую карту или использовать в других целях, в том числе для оплаты других налогов, например, за квартиру или транспорт.

Напомним, региональным законом от 30.04.2020 года №2482-ОЗ с 1 июля 2020 года в Орловской области вводится специальный налоговый режим для самозанятых – «Налог на профессиональный доход».

С этого времени налогоплательщики смогут пройти регистрацию в качестве самозанятых одним из следующих способов:

1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы через Google play и AppStore;

2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России;

3) через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие соответствующее информационное взаимодействие с ФНС России.

Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» смогут физические лица, а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору, и реализующие собственные товары (работы, услуги, имущественные права).