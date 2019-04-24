Самый главный день





№15 (552) от 24 апреля 2019 г.

«Много праздников мы отмечаем в нашей стране: работников сельского хозяйства, педагогов, медиков, геологов, железнодорожников, даже сложно все перечесть. Но самый главный для всех — День Победы над фашизмом.

Для меня этот день настоящий, единственный в жизни! Войну 22 июня 1941 года я встретила четырехлетней девочкой в городе Киеве, а День Победы — 9 мая 1945 года — встретила с отцом — ведущим хирургом военного госпиталя Борисом Павловичем Значковским. С ним же была в госпиталях инвалидов войны до конца 1949 года. Чтобы не болталась без дела, выполняла поручения медсестер и санитарок. В 1944 году там же пошла в первый класс. Вместе со мной в классе были пять сыновей полка, которых после седьмого класса оформили в профтехучилища и техникумы. Хотя ребята, потерявшие родителей, жили в детдоме, о них по-отечески заботились военные из соседней воинской части.

У многих моих одноклассников на фронте погибли отцы, у некоторых — вернулись инвалидами. В Орле я оказалась в апреле 1957 года. Как много прекрасных, умных, целеустремленных молодых людей я встретила на Орловщине! Некоторые из них были моими ровесниками, некоторые старше, были и чуть моложе. Их отцы, отдавшие свои жизни за Родину на поле боя или ушедшие от нас из-за тяжелых ран, могли бы гордиться своими детьми, их честностью, порядочностью. Сколько пользы стране они принесли!

Многие молодые люди того поколения получили специальности и до сих пор трудятся в разных отраслях производства и науки.

Десятки лет я имею возможность общаться с Почетными гражданами Орловской области: Евгением Николаевичем Седовым, академиком Российской академии сельскохозяйственных наук, которому в 1999 году присвоено звание «Международный человек тысячелетия». Он внесен в число 2000 выдающихся интеллектуалов 20-го столетия и Международный биографический справочник (Кембридж, Англия).

Я общаюсь с Егором Егоровичем Щекотихиным, доктором исторических наук, профессором Орловского государственного университета им. Тургенева, который всю свою жизнь посвятил людям и их подвигу в защите нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, организовывая походы по местам боевой славы в целях патриотического воспитания школьников и молодежи, встречи с участниками сражений на Орловщине и соседних областях, с родственниками погибших воинов; организовывая музеи боевой славы в учебных заведениях и установку памятников погибшим на Орловщине и даже под Псковом.

Егор Егорович издал ряд книг о подвиге советского народа в годы войны, подготовленных на основе архивных документов и снимков известных фотокорреспондентов страны.

От всего сердца хочется поздравить с Днем Победы всех, переживших в детстве годы оккупации, потерявших, к сожалению, отцов на войне. От всей души хочется сказать слова благодарности ветеранам той войны, отстоявшим независимость нашей страны и победившим фашизм. Низкий поклон погибшим, отдавшим свои жизни за светлое будущее своих детей, своих семей, за чистое небо над Родиной!

Я постоянно вспоминаю госпитали, раненых, истерзанных, искалеченных войной, до сих пор помню некоторые фамилии тех, кого давно уже нет, а слезы все равно наворачиваются от воспоминаний.

Многие горе-историки перекраивают на свой лад настоящую историю, стараясь хоть чем-то исказить действительность, приписывая моей стране даже элементы агрессии. Вспомните же Евгения Евтушенко и его бессмертные строки: «Хотят ли русские войны…».

Дорогие жители Орловщины! С праздником Великой Победы!»

Наталия Борисовна Климова,

г. Орел