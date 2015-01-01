Самый красивый в мире мост

№10 (458) от 29 марта 2017 г.

Областные и городские чиновники не оставляют идею сделать Орел «самым красивым городом мира».

После «юбилейной» реконструкции центральной улицы Ленина, которую теперь украшают рассыпающиеся клумбы-гробницы из ракушечника, власти намерены осчастливить горожан новым пешеходным мостом через Оку.

Мост, который соединит Советский и Железнодорожный районы Орла от центральной спасательной станции до набережной Дубровинского, главный архитектор области Ваагн Вермишян намерен построить всего за полгода. Как сообщил первый зампред правительства области Анатолий Мишанов, стоимость моста составит 250 миллионов рублей. Финансирование будет вестись за счет средств Дорожного фонда.

Против строительства моста по тому проекту, который имеется сейчас, выступили представители общественного объединения «Дорога-450». Как сообщили «Орловские новости», общественники раскритиковали проект 23 марта на заседании профильного комитета горсовета. После детального изучения проекта они пришли к выводу, что не соблюдены СниПы,

«должна быть одна опора, а в проекте две; не предусмотрены водоотводы, конструкция должна быть легкой, а она тяжёлая. И экспертиза, которую прошёл мост, несостоятельна. Высота и габариты не соблюдены». Представители общественной организации уверены, что проект нужно менять.

Но почему-то кажется, что ни мнение общественников, ни мнение граждан при строительстве «самого красивого в мире» моста учитываться не будет. Как не учитывалось оно и при создании «самой красивой улицы в мире» с кривыми «гробницами», люками, из которых вытекает вода, и отваливающимися ржавыми решетками возле деревьев. К тому же у мэра города Новикова и главы администрации Орла Усикова, которые приняли такую работу, ни к Вермишяну, ни к подрядчикам претензий не возникало. Горожан просто намерены осчастливить, на этот раз не за 53 миллиона бюджетных рублей (стоимость ул. Ленина), а за 250 миллионов. И нам почему-то кажется, что счастье не за горами: членам эффективной команды Потомского нужно спешить. Реализовывать проект пешеходного моста в течение трех лет (а он рассчитан именно на три года) – непозволительная роскошь, этих трех лет у менеджеров нынешнего губернатора может и не быть.

Зато областное правительство может себе позволить не торопиться реализовывать планы по строительству объездной дороги, которая должна разгрузить задыхающиеся в пробках Карачевское шоссе и Маслозаводской переулок.

В сентябре 2015 года руководитель областного департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Александр Ремига сообщал «Орелграду», что строительство стратегически важного объекта начнется в 2016 году, а также о том, что «на проектирование Западного обхода Орла Росавтодор запланировал 50 миллионов рублей. Вопрос о стратегически важном для Орла объекте был поднят на недавней встрече руководителя Росавтодора Романа Старовойта и губернатора Орловской области Вадима Потомского, посвящённой теме федерального финансирования дорожных работ в регионе».

Прошел год. В феврале 2017 года на очередном совещании, посвященном дорожным проблемам, уже зампред правительства области г-н Мишанов рассказал, что администрация совместно с Росавтодором работает над проектом западной объездной дороги.

Как видим, никакой спешки.