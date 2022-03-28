Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Орловской области оценивается как стабильная

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году в Орловской области отмечено снижение заболеваемости по 24 нозологическим формам инфекционных и четырем формам паразитарных заболеваний.

При этом зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 30 %, новой коронавирусной инфекцией — в 2,9 раза, острыми кишечными инфекциями установленной бактериальной этиологии — на 31%, острым вирусным гепатитом А — на 46%.

С целью подготовки к эпидемическому сезону гриппа 2021-2022 годов в области было вакцинировано против гриппа 48,4 % населения.

Из регионального бюджета выделялись финансовые средства на закупку вакцин для иммунизации в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, что позволило успешно провести вакцинацию взрослых против пневмококковой инфекции. Привито 7 163 человека.

Также проведена кампания по подчищающей иммунизации против полиомиелита детей до 5 лет включительно, в рамках которой привито 350 детей (100% от плана).

Эпидемиологическое неблагополучие по вирусному гепатиту А обусловлено семейными очагами. Проведенные противоэпидемические мероприятия, в том числе по вакцинации контактных лиц, позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и не допустить распространения инфекции в организованных коллективах.

В настоящее время на Орловщине продолжается реализация комплекса мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в рамках государственной стратегии профилактики ВИЧ-инфекции.

В 2021 году 95,9 % больных ВИЧ-инфекцией прошли диспансерное наблюдение.

Актуальными остаются вопросы профилактики природно-очаговых инфекционных заболеваний.

Ежегодно на территории области регистрируется от 2,5 до 3,5 тысячи обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей.

Необходимыми и эффективными мерами предупреждения возникновения и распространения природно-очаговых инфекционных болезней являются дезинсекционные и дератизационные мероприятия, направленные на подавление или снижение численности переносчиков возбудителей заболеваний.