Санитарные врачи проверили орловские водоемы

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора,  проведен лабораторный контроль качества воды в 40 зонах рекреации на микробиологические, вирусологические, санитарно-химические, паразитологические и радиологические показатели, исследование почвы на паразитологические показатели.

По вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все пробы соответствовали требованиям гигиенических нормативов. Возбудителей инфекционных заболеваний не выявлено.

По микробиологическим показателям на 02.07.2018 года вода двух открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха (пруд д. Разбегаевка и пруд д.Ждимир Знаменского района), не соответствовала требованиям гигиенических нормативов.

По состоянию на 02.07.2018 года,  Управлением Роспотребнадзора по Орловской области выдано 23 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии водных объектов, используемых в рекреационных целях,  требованиям санитарных правил и нормативов: городской пляж г.Мценск, на р.Зуша; пляж на пруду «Андриабуж» д.Лесная Зона (Орловский район); место отдыха детей на пруду п.Зеленый шум, на территории лагеря (Орловский район); ЗАО пансионат «Мечта» (Орловский район); муниципальный пляж на пруду д.Маяк (Сосковский район); пляж на Пенькозаводском пруду п.Тросна; муниципальный пляж «Высокий берег» Троснянский район; муниципальный пляж на р.Липовец, д.Юдинка Покровский район;  муниципальный пляж на Неручанском водохранилище Свердловского района;  муниципальный пляж на пруду д.Павловка Колпнянского района; пляж на базе отдыха ООО «Экоостров» Кромской район, муниципальный пляж на р.Ока ЦПКиО, пруд «Сахарный» (Орловский район), муниципальный пляж на пруду «Сенькин» Дмитровский район, муниципальный пляж «Долбенькинский» Дмитровский район, муниципальный пляж на пруду д.Б.Сотниково Урицкого района, пляж на пруду Первый Воин Мценского района, муниципальный пляж «Шпагатка» Глазуновский район, пляж на пруду д.Кунач Глазуновский район, муниципальный пляж на р.Нугрь г.Болхов,  муниципальный пляж «Залегощенский» на р.Неручь, муниципальный пляж п.Шаблыкино.

Контроль за качеством воды в зонах рекреации продолжается.

 

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Опубликовано 04 Июл 2018 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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