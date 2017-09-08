Саранча Потомского

№34 (482) от 12 октября 2017 г.

На прошедшей в Москве агропромышленной выставке «Золотая осень» зампред областного правительства по АПК Дмитрий Бутусов отчитался перед министром сельского хозяйства Александром Ткачевым об инвестиционной деятельности в сфере регионального АПК: «Что мы сделали принципиально: Минсельхоз нам говорит все время, что нужно разобраться с инвестиционными проектами. Из всего того, чего все делают, мы разработали критерии подбора инвестиционных проектов первыми, для себя определили стратегию, и сегодня все реестры Минсельхоза согласованно пропускаем через призму этой стратегии. 36 контрактов направили (в Минсельхоз. – Прим. ред.), 36 получили одобрение».

Нам «втирают какую-то дичь»

Так что же требует от Бутусова Минсельхоз и что Бутусов предлагает Минсельхозу?

Надо полагать, министерство сельского хозяйства рассчитывает, что в Орловской области будут строиться обещанные животноводческие комплексы, теплицы и перерабатывающие предприятия. Кстати, Ткачев уточняет, что министерство «будет контролировать и следить за развитием» заявленных проектов.

Бутусов же докладывает, что критерии подбора инвестиционных проектов разработаны, и через призму некой стратегии проекты пропускаются. Более того, эту стратегию он представляет на государственном уровне как самое большое свое достижение.

Если бы с этой стратегией – сама суть её для нас большая загадка – Бутусов приехал в Орловский регион три с половиной года назад, а не разрабатывал её три с половиной года, можно было поверить в то, что вместе с ней и Бутусовым в нашей области появятся и животноводческие комплексы, и теплицы, и перерабатывающие предприятия. Три с половиной года назад орловские крестьяне еще на что-то надеялись. Но сегодня Орловская область, погрязшая в бесконечном чиновничьем вранье, «заболтанная» современными Иудушками Головлёвыми, в лукавые сказки менеджеров из команды Потомского уже не верит. Потомский из Орловской области отбыл, а его ближайший помощник Дмитрий Бутусов сочиняет сказки уже для Минсельхоза.

Репортаж Первого областного канала это наглядно демонстрирует: сначала зампред по АПК Бутусов атакует Ткачева и его первого зама Хатуова с «призмой некой стратегии», затем ведущая орловского телеканала выбрасывает вперед микрофон и ошарашивает министра вопросом: «Как вы оцениваете результаты работы орловского АПК?». Ткачев работу орловского АПК хвалит, тем более что на орловских стендах представлена продукция хорошо знакомого ему Знаменского селекционно-генетического центра. Работа орловских крестьян в условиях, которые «создает» для них эффективный менеджер Бутусов, действительно достойна похвалы. Высокие урожаи без льготных кредитов, сохранение остатков молочного животноводства без какой-либо поддержки со стороны аграрного департамента даже в виде консультаций и без перерабатывающих производств. Только при чем тут Бутусов и его камарилья?

«Инвестиции высокого полёта»

Вернемся к пресловутым 36 проектам, которые, как заявлено, должны «пролиться» на Орловщину золотым дождем «инвестиций высокого полета». Если обратиться к реестру инвестиционных проектов Орловской области, то в нем таких проектов 38. Причем ряд проектов из реестра уже исключен. В их числе ООО «Саноил», собиравшееся приобретать производство по переработке масличных культур, Малоархангельский завод керамического кирпича, ООО «МКЗ-Инвест» (строительство кирпичного завода), ООО «Промпарк» (тепличный комплекс в г. Новосиль). Однако из реестра не исключены ни ООО АПК «Кумир», которое второй год «кормит» орловчан тепличными овощами, ни ООО «Орел-Агро-Продукт», которое, как известно, продало свой бизнес «Мираторгу». Из реально работающих компаний, внесенных в реестр, лишь те, которые «зашли» в регион еще до Потомского, то есть через «призму некой стратегии» их, слава богу, не пропускали.

Рассмотрим очередные стратегические инициативы орловского правительства, представленные на «Золотой осени» в этом году. Выручал, как всегда, Знаменский СГЦ, ставший одним из немногих обладателей льготного кредита. Селекционно-генетический центр, работающий в Орловском регионе вот уже десять лет, планирует удвоить свинопоголовье. Крупяная компания ООО «Агро-Альянс», появившаяся в Орловской области еще при губернаторе Козлове (один из немногих, точнее, двух резидентов индустриального парка «Зеленая роща»), расширяет производство. За остальные соглашения, смысловая и содержательная часть которых не выдерживает никакой критики, просто стыдно.

На агропромышленной выставке было заключено соглашение с ООО «ОРЕЛМЕТАХИМ». Субъект в пределах своих полномочий обязуется рассматривать возможность предоставления мер государственной поддержки заводу. Компания обязуется инвестировать в реализацию проекта в период 2017–2022 годов 30 млрд рублей и принимать активное участие в социально-экономическом развитии субъекта.

Бизнес ООО «ОРЕЛМЕТАХИМ» учрежден в 2016 году и зарегистрирован ИФНС по г. Орлу. Организация работает в сфере производства удобрений и азотных соединений. Также у компании зарегистрированы 40 (!) других видов деятельности. Уставный капитал предприятия, собирающегося реализовывать проект на 30 млрд рублей, составляет всего 10 000 рублей.

Учредитель ООО «ОРЕЛМЕТАХИМ» является также учредителем в 19 организациях, и эти организации, кроме «ОРЕЛМЕТАХИМ», разумеется, не связаны с производством удобрений.

Как выяснилось, распиаренный проект ООО «ОРЕЛМЕТАХИМ» уже был включен в реестр инвестиционных проектов Орловской области приказом департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Орловской области от 29.11.16 г. № 68.

Ведение реестра регулируется ст. 5 Закона Орловской области

от 5 октября 2015 года № 1851-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области». Одним из необходимых документов для включения в реестр согласно пункту 6 должен быть подписанный руководителем субъекта инвестиционной деятельности проект соглашения об информационном и организационном взаимодействии, составленный в двух экземплярах. Вопрос Бутусову и Филатову: если соглашение с ООО «Орелметахим» подписывалось 4.10.2017 года, то как,

в таком случае, проект мог попасть в реестр для предоставления господдержки почти за год до этого?

«Я в этом фильме главный актер…»

За неимением серьёзных инвестиционных проектов умелая команда специалистов Потомского проявила находчивость и стала штамповать соглашения с различными отраслевыми союзами.

К примеру, на 19-й агропромышленной выставке «Золотая осень» были подписаны соглашения с Союзом сахаропроизводителей (Союзроссахар) и ассоциацией «Теплицы России».

Кого хотел удивить Бутусов подписанием таких соглашений? Орловская область тесно сотрудничает с «Союзроссахар» уже долгие годы, с 18 по 20 июня 2013 года в г. Орле проходил XII Международный сахарный форум.

В нем участвовали около 130 компаний из 22 государств – России, Австрии, Англии, Германии, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Украины, Франции и других.

В церемонии открытия принимали участие губернатор Александр Козлов, председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, директор XII Международного сахарного форума Любовь Ковалева, представители Министерства сельского хозяйства РФ, представители крупнейших торгово-промышленных сахарных компаний.

Не надеясь на собственные компетенции и не желая взаимодействовать с инвесторами, планирующими развивать тепличное овощеводство, Бутусов переносит ответственность за реализацию подобных проектов на ассоциацию «Теплицы России», не объяснив орловчанам, почему они до сих пор не увидели на орловских прилавках помидоров из ООО АПК «Кумир».

Впрочем, как и молока из ООО «ТерраНоваЦентр», обещавшего к 2017 году построить молочный комплекс на 2400 скотомест. «Орловская среда» уже писала, что по всем признакам эту компанию интересовал исключительно участок чернозема, расположенный под боком у агрофирмы «Мценской», и сама агрофирма. Участок земли возле «Мценской» «ТерраНоваЦентр» без проблем получила.

По данным издания «Деловой Петербург», экс-совладелец Балтийского банка Андрей Исаев планировал вложить около 2 млрд рублей в создание животноводческого комплекса на 2,4 тыс. коров в Орловской области как раз в то время, когда регион возглавил его «хороший знакомый экс-депутат Госдумы от Ленобласти Вадим Потомский». Однако строительство коровников в Мценском районе так и не началось, а вместо люцерны и других кормовых, для которых якобы приобреталась земля, на полях ООО «ТерраНоваЦентр» произрастает подсолнечник, нещадно истощая почву. Обещанные и заявленные 50 рабочих мест также оказались фикцией. Впрочем, отдельные персонажи рабочие места здесь все-таки получили: это товарищи Дмитрия Бутусова – директор фирмы Николай Фучеджи и Дмитрий Шамшуров, помогающий оформлять землю. По информации «ОС», на предприятии нет ни постоянных работников, ни собственной базы, ни техники для обработки почвы.

Наштамповав целый ряд новых «знаковых» соглашений на очередной агропромышленной выставке, команда Потомского представила их Минсельхозу. По факту за все время своей работы эти «ребята», как назвал их в своем последнем интервью Потомский, не привлекли в регион ни копейки новых инвестиций. Все значимые проекты, реализуемые в регионе, стартовали в пору их предшественников. «Эффективные менеджеры» Потомского преуспели только в одном – в режиссировании и постановке виртуальных проектов.

Наталья Зарубина

Врезка

Саранча́ – несколько видов насекомых-вредителей семейства настоящие саранчовые (Acrididae), способных образовывать крупные стаи, мигрирующие на значительные расстояния, оставляющие после себя опустошенную территорию. Особенностью биологии саранчи является наличие двух фаз – одиночной и стадной, различающихся морфологией и особенностями поведения.