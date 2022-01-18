18 января 2022



Саженцы погибшего “Тургеневского дуба” отправятся во Францию

Орловский «Тургеневский дуб» может быть увековечен во французском Буживале, — сообщает канал “Телеграммы из Орла”. Вопрос об этом обсудили на совещании с представителями литературного и музейного сообщества. Секретарь ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Молибран во Франции Лейла Перро выступила с предложением высадить саженцы погибшего во время урагана Тургеневского дуба не только в Спасском-Лутовиново, но и во французском пригороде Парижа Буживаль, где писатель прожил последние годы своей жизни.

Директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин отметил, что для реализации данного предложения со специалистами будет тщательно проработан вопрос о возможности транспортировки саженцев Тургеневского дуба во Францию.

 

Пенсионный Фонд больше не пришлет «писем счастья»
В орловском УМВД работает горячая линия для граждан
В Орле искали опасный мусор. И нашли. И много!
Опубликовано 18 Янв 2022 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"