Саженцы погибшего “Тургеневского дуба” отправятся во Францию

Орловский «Тургеневский дуб» может быть увековечен во французском Буживале, — сообщает канал “Телеграммы из Орла”. Вопрос об этом обсудили на совещании с представителями литературного и музейного сообщества. Секретарь ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Молибран во Франции Лейла Перро выступила с предложением высадить саженцы погибшего во время урагана Тургеневского дуба не только в Спасском-Лутовиново, но и во французском пригороде Парижа Буживаль, где писатель прожил последние годы своей жизни.

Директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин отметил, что для реализации данного предложения со специалистами будет тщательно проработан вопрос о возможности транспортировки саженцев Тургеневского дуба во Францию.