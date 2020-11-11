«Сбалансированный» бюджет или естественный отбор?

Денис Филипченков: «Надо спасать малый бизнес и население»

№39 (618) от 11 ноября 2020 г.

Во вторник на сессии облсовета депутаты приняли в первом чтении проект областного бюджета на следующий год. Губернатор Клычков и его финансисты рассчитывают, что в 2021 году доходы областной казны вырастут почти на 8% — в основном за счет собираемости налогов. Депутаты-единороссы с губернатором по традиции согласились и дружно проголосовали за бюджет. Однако не все разделили их оптимизм: предложенный проект резко раскритиковали справедливоросс Денис Филипченков и представитель фракции КПРФ Валентина Остроушко. «Орловская среда» публикует стенограммы их выступлений. Полагаем, многие жители Орловской области согласятся с позицией Остроушко и Филипченкова. Кратко ее можно изложить так: чиновники живут в одной реальности, народ – в другой.

Денис Филипченков (фракция «Справедливая Россия):

«Надо спасать малый бизнес и население»

— В очередной раз на наше рассмотрение представлен проект так называемого «сбалансированного» бюджета. В очень короткие сроки мы должны были его изучить и подготовить поправки, которые, напомню, от нас ждут уже сегодня. Многое в проекте бюджета вызывает опасения, на наш взгляд. Очевидно, нас загоняют в рамки – давайте проголосуем, примем, а то ничего не сможет работать, федеральных денег не увидим. Потом скорректируем, если надо. А ситуация как раз требует серьезного осмысления. Прогноз социально-экономического развития области, который принимался во внимание при составлении бюджета, на наш взгляд, все еще может казаться излишне оптимистичным. Да, принята во внимание ситуация с коронавирусом, но прежнему почему-то наши финансисты считают, что в 2021 году будет уверенный рост налогов и сборов. И это несмотря на тот удар по экономике, который нанесла пандемия. В прогнозной части на 22-23 годы при ожидаемом сокращении работающего населения мы по-прежнему ждем роста сборов НДФЛ. С чего вдруг? Как нас пытаются убедить, эти ожидания связаны с перспективой роста зарплат и доходов населения. Но на фоне пандемии замечена как раз обратная тенденция — снижение зарплат и уменьшение реальных доходов населения. По-прежнему самым значительным источником пополнения бюджета области остается НДФЛ. Его сборы будут увеличиваться только в условиях стабильного развития экономики. А какое может быть стабильное развитие экономики в условиях пандемии? Несмотря на беспрецедентные меры поддержки бизнеса многие предприниматели сейчас просто выживают после весенне-летнего локдауна, но никак не развиваются. Наверное, сейчас не то время, чтобы делать вид, что у нас все хорошо и расходы будут соответствовать доходам. Настораживает сокращение расходов по многим статьям бюджета, и хочется более четкого обоснования: как эти сферы будут обходиться на урезанном пайке? Ждем ли мы какие-то дополнительные субсидии, вливания из федерального бюджета, чтобы это скорректировать? Или будут какие-то серьезные сокращения? К примеру, мы видим расходы на ЖКХ, культуру, физкультуру, спорт и СМИ в объемах даже меньше спрогнозированных на 2021 год в бюджете, по которому область работает сегодня. Хотелось бы понимать: расходы на эти сферы урезали окончательно или просто добавят потом, потому что сейчас (как обычно) в приоритете принять сбалансированный бюджет? Почему не назвать вещи своими именами? Бюджет-то у нас дефицитный! Мы считаем, что сегодня в работе над бюджетом необходимо видеть два приоритетных направления — это восстановление экономики после локдауна, создание предпосылок для экономического роста, повышение доходов населения и как следствие — рост доходной части бюджетов будущих лет. Надо спасать малый бизнес и самозанятое население, поддерживать все сферы производства, торговли и услуг. Это работа над ошибками в сфере здравоохранения, которые были выявлены во время пандемии. Экстренная, неотложная модернизация стационаров, в том числе районных, серьезная кадровая работа. На это нужно больше средств, чем даже в этом году! Коронавирус вряд ли отступит в связи с наступлением нового года. А у нас сокращение бюджета на здравоохранение по сравнению с 2020 годом (вы только вдумайтесь!) аж в полтора раза! Сокращение на 335 миллионов даже по сравнению с прогнозируемым бюджетом на 2021 год (действующим). Томографов нет. Койки инфекционные необходимы. Врачей и медсестер не хватает. Так и будем делать вид, что все хорошо? На здравоохранение надо бросить все возможные ресурсы сегодня, даже если придется это делать в ущерб благоустройству и площадям с тротуарными плитками! Безусловно, нужно просить помощи у федерального центра. Но для этого проблемы как минимум нужно признавать! Как мы скорректируем поправками? К тому же большая их часть (как мы знаем) отклоняется. Должен быть системный подход, четкие приоритеты, готовность к обострению обстановки — поправками мы этого вряд ли добьемся. Поэтому призываем наших коллег голосовать против проекта бюджета. Чтобы была произведена корректировка проекта в пользу этих двух приоритетных направлений с учетом возможного если не спада экономики, то во всяком случае стагнации. И последнее, коллеги, у меня нет сомнений, как пройдет это голосование, но хочу, чтобы вы понимали: в случае принятия такого «обрезанного» бюджета удовлетворенность работой облсовета вряд ли будет расти. Потому что нам завтра опять придется отвечать на вопрос: почему при условно бесплатном образовании и здравоохранении я должен скидываться на ремонт школ и почему я не могу бесплатно сдать тест на КОВИД?

Валентина Остроушко (фракция КПРФ): «У нас планируется обнищание народа»?

— Ровно год назад, выступая по поводу проекта бюджета на 2020 год, я сказала, что «достоверным» наш бюджет назвать нельзя, так как он не отражает реальной финансовой ситуации на Орловщине. Нынешний проект, я считаю, не отражает вообще ничего. Читаешь пояснительную записку нашего правительства к прогнозу социально-экономического развития области на 21-й год и понимаешь, что чиновники проспали 2020-й. Во всем мире падение экономики. В стране тоже часть структур малого и среднего бизнеса даже не открылась после так называемой «самоизоляции». Часть ушла в тень. А у нас на стр.8 под заголовком «Уровень жизни» правительственный блок пишет: «В 2020 году в Орловской области наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения». А само население об этом знает? Вы население проинформировали о положительной динамике? Вот увидела в интернете: «Специалисты говорят, что жизнь стала лучше. — Да, но люди говорят, что жизнь стала хуже. — Ну, люди-то не специалисты!»

Вот таким же образом, я думаю, и составлялся наш бюджет. Мне интересно, губернатор читал, что написано на странице 9? «Росту реальных (обратите внимание РЕАЛЬНЫХ) доходов населения, а также снижению уровня бедности населения будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам». То есть, у нас планируется беспрецедентное обнищание народа, которое только можно и поднять, что социальными выплатами?

В 2020 году в Орловской области наблюдается катастрофическая ситуация, в которой оказалось наше здравоохранение. Мне можно возразить, что провалилась вся страна и весь мир. Но объясните это людям, которые задыхаются в наших больницах от того, что ломается система подачи кислорода. Скажите это их родственникам. Я, как депутат, обязана предъявить претензии департаменту здравоохранения и губернатору по зову своих избирателей. Во-первых, потому (заявляю это ответственно), что мы не использовали для спасения жизней наших людей всех возможностей бюджетных средств. Во-вторых, представители исполнительной власти — плохие лоббисты, если они так и не смогли «выбить» из федерального центра деньги на КТ для единственного инфекционного отделения в области, работающего в больнице Боткина. И самое главное — на президиуме облсовета и финансовый блок, и представители департамента здравоохранения заявили, что КТ можно купить только на федеральные средства. Где и в каком законе это прописано? Покажите! Если на президиуме депутатам вы такое говорите, что об остальном тогда говорить!

Позиция, которую заняла исполнительная власть, похожа на естественный отбор населения. Все молодые и здоровые гуляют по зову губернаторской команды в отремонтированном Детском парке, а потом разносят инфекцию своим пожилым родственникам. Те попадают в больницы, а там проблемы, которые можно было бы решить. Если бы власть не сосредоточилась только на реконструкции облика городов. Если бы бюджет был по-настоящему социально ориентирован. Это тоже важно. Но не тогда, когда в здравоохранении в период пандемии зияют серьезные дыры. Из-за того, что сломался КТ в онкологическом диспансере и в областной больнице два месяца КТ не работал, онкологические больные не могли пройти обследование, когда у них было подозрение на метастазы. Мое личное мнение, что если мы идем по пути гуманизации общества, по пути стабилизации обстановки в регионе, то в первую очередь должны пересмотреть бюджетные цели. Здоровье и жизни граждан первичны. Потом развлечения, красота парков и скверов. Хотя они и без вкладывания туда огромных средств и так красивы.

И еще бюджет нельзя назвать достоверным, если в нем не заложены деньги на исполнение федеральных законов. Не исполняя законы, вы подрываете государственность! В прошлом году я уже задавала вопрос об исполнении закона «О жестоком обращении с животными», который предусматривал строительство приюта для безнадзорных животных к 1 января 2020 года! Елена Валентиновна Сапожникова ровно год назад заявила, что после утверждения методических рекомендаций правительством РФ и правительством области на их основании сразу же будет разработан порядок строительства приюта. Возможно, придется вносить изменения в бюджет 2020 года, — тогда заявил наш финансовый блок. На президиуме Елена Валентиновна сказала ровно то же самое, только про бюджет 2021 года. Так что строгость российских законов опять компенсируется необязательностью их исполнения. Надо сказать, что часть регионов несмотря ни на что, этот закон исполнила. Это и Москва, и Подмосковье, Астрахань, Нижний Новгород, Пермь, Белгород и многие другие.

И наконец, что касается наполнения бюджета. Давайте скажем правду: наполнить его можно было бы (я говорила это год назад), если бы у правительства было бы желание и легальный бизнес, завязанный на сильных мира сего. Земли, которые используются не будучи в собственности, опять те же связи, серые зарплаты в конвертах — у нас много чего! И не надо после этого говорить, что денег не хватает — проще говорить и ждать их из федерального бюджета.