Счета орловских школ разблокируют

В Орле начался процесс разблокировки счетов образовательных учреждений. Погасить часть долгов позволит субсидия облправительства — 231,6 млн рублей. Напомним, по состоянию на 24 августа 2020 года совершать финансовые операции не могли 106 объектов. За вчерашний день были заключены все дополнительные соглашения, необходимые для разблокировки счетов. А уже сегодня деньги начали поступать в образовательные учреждения, подчеркнул замглавы горадминистрации по финансово-экономическому блоку Игорь Краличев. Ко Дню знаний проблема будет решена.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил своим замам взять эту ситуацию на особый контроль и обеспечить функционирование учреждений образования к началу учебного года. Глава администрации Орла также напомнил, что в первом полугодии 2020 года муниципалитет предпринимал меры по оплате кредиторской задолженности поставщикам питания. К 1 июля 2020 года кредиторская задолженность, которая сложилась по состоянию на 1 января 2020 года, была погашена в полном объёме.