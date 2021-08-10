10 августа 2021



Счета всех орловских школ разблокируют только к середине августа

Счета образовательных учреждений областного центра планируется полностью разблокировать к середине месяца. Финансисты Орла представили график погашения кредиторской задолженности из средств, полученных от правительства РФ в размере 900 млн рублей.

Так, за 4-6 августа 2021 года удалось профинансировать 703,4 млн рублей, в том числе: 130,4 млн рублей — в пользу субъектов малого и среднего предпринимательства; полностью профинансирована кредиторская задолженность прошлых лет и в пределах лимитов бюджетных обязательств – исполнительные листы, сформировавшиеся по состоянию на 2 августа 2021 года, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Особое внимание сейчас уделяется разблокировке счетов бюджетных учреждений, в том числе учреждений образования. На настоящий момент беспрепятственно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность могут 46 организаций.

Планируется, что к 16 августа 2021 года будут разблокированы счета всех 152 бюджетных и казённых учреждений культуры и образования.

Кроме того, 9 августа 2021 года выделено финансирование в размере 54 млн рублей на погашение просроченной задолженности текущего года по питанию, а также порядка 100 млн рублей – на погашение задолженности, сформировавшейся за полугодие 2021 года, за коммунальные услуги.

 

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Опубликовано 10 Авг 2021 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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