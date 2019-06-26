Сеанс «брехни» с ее разоблачением — 2

№ 22 (559) от 26 июня 2019 г.

(Продолжение, начало в №21 от 19 июня 2019 г.)

В конце прошлой недели региональное отделение партии «Родина» в Орловской области выразило поддержку общественному движению «Родной Орел», инициировавшему сбор подписей граждан за отставку председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского. Как заявил в видеообращении к жителям региона председатель орловского реготделения «Родины» депутат Орловского горсовета Игорь Коновалов, «Музалевский восемь лет возглавляет областной совет. За это время в два раза увеличился госдолг Орловской области, регион стабильно занимает нижние строчки рейтингов по экономическому и социальному развитию и верхние строчки – по заболеваниям и смертности». По мнению Коновалова, все это является результатом соглашательской политики Леонида Музалевского. «Музалевский должен принять ответственность за свое бездействие и уйти с занимаемой должности», — считает Коновалов.

Напомним, о бездействии и соглашательстве с любыми действиями исполнительной власти (особенно в период губернаторства Потомского) говорится и в обращении к гражданам, ранее обнародованном общественным движением «Родной Орел». Сам Музалевский категорически не согласен с такой оценкой его трудов: все претензии к нему и его деятельности в качестве председателя облсовета и руководителя реготделения «Единой России» спикер назвал «брехней». Так, в разряд «брехни», например, попали, справедливые, на наш взгляд, упреки в том, что в свое время и сам Музалевский, и единороссовское большинство облсовета молчаливо соглашались с назначением на ответственные должности в правительстве Орловской области граждан с сомнительной репутацией, а порой и с криминальным прошлым. Следствием такой кадровой политики экс-губернатора Потомского, как хорошо известно орловчанам, стало бессовестное воровство средств на юбилейных объектах, расхищение и без того скудного областного бюджета, разорение государственных и муниципальных предприятий… опять же при позиции полного невмешательства в процесс второго лица в региональной власти – спикера областного совета. Это обвинение Музалевский также считает «брехней». Попробуем разобраться.

Как Музалевский сотоварищи «гениев» поддерживали

Напомним, на пресс-конференции, состоявшейся 10 июня, о которой «Орловская среда» подробно писала в №20 от 12 июня 2019 г. («Спикер наносит ответный удар»), Музалевский, отвечая на вопрос о полном невмешательстве облсовета и его лично в кадровую политику, проводимую экс-губернатором Потомским, пояснил буквально следующее:

«Если взять, например, кадровую политику. Вот нас обвинили, что мы тут каких-то уголовников пропускаем, там лиц с определенными какими-то криминальными полномочиями и так далее. Областной совет утверждает только трех заместителей: первый заместитель губернатора, заместитель губернатора по экономике и финансам и заместитель губернатора, руководитель представительства при правительстве Российской Федерации. Ну как вы себе представляете – начальник управления, департамента, мы сможем узнать, кто он, что он? Это полномочия губернатора, председателя правительства, которые должны следить, у них есть кадровое управление. Мы, конечно, когда узнаем, то мониторим ситуацию, спрашиваем на комитетах, не отсиживаемся за спинами… Взаимодействие, как я сказал».

В этом вопросе с Леонидом Семеновичем не поспоришь: облсовет действительно наделен полномочиями утверждать предложенные губернатором кандидатуры трех его заместителей, тех самых, что перечислил Музалевский. Давайте вспомним, кто занимал данные должности в правительстве области с легкой руки Вадима Потомского и с одобрения лояльного большинства облсовета во главе с Леонидом Музалевским.

Первым замом, как известно, весь «потомкинский» период числился господин Бударин, которого в свое время экс-губернатор позиционировал как «гения ЖКХ». При всем неоднозначном к нему отношении, а также несмотря на то, что своих гениальных способностей ни в сфере ЖКХ, ни в какой-либо другой сфере Бударин в бытность свою первым вице-губернатором не проявил, надо все же признать: назвать его гражданином с сомнительным и тем более с криминальным прошлым никак нельзя. И в данном случае претензии к Музалевскому были бы несправедливыми. Но кроме Бударина у Потомского были и другие протеже, к карьере которых в Орловской области тот же Музалевский и его соратники приложили свои дружно голосовавшие за них руки.

На первом месте здесь, безусловно, стоит еще один гений – финансовый – экс-вице-губернатор Михаил Бабкин, он же – зампред правительства Орловской области по экономике и финансам.

Если кто забыл, в Орловскую область господин Бабкин, земляк товарища Потомского из города Всеволожска Ленинградской области, прибыл в 2014 году, вслед за тогдашним врио губернатора и, разумеется, по его же личному приглашению. До апреля 2015 года он занимал должность заместителя председателя областного правительства и курировал финансово-экономический блок. Затем Потомский решил повысить статус соратника и специально для Бабкина ввел третью должность замгубернатора, а облсовет во главе со спикером Музалевским в этой должности Бабкина утвердил. А уже в августе 2015-го господин Бабкин скоропостижно покинул свое вице-губернаторское кресло. По его собственной версии, чтобы дальше подниматься по карьерной лестнице. На самом же деле отставка, как уверяли информированные, хотя и неофициальные источники, произошла после визита в его кабинет сотрудников правоохранительных органов и опечатывания этого самого кабинета. Примечательно, что инициатором отставки стал не кто иной, как непосредственный начальник Бабкина экс-губернатор Потомский, поспешивший избавиться от вчерашнего протеже, пока скандал не вышел в публичную плоскость. Господин же Музалевский сотоварищи, в свое время поддержавшие назначение «финансового гения» на пост вице-губернатора, как водится, сделали вид что вообще ничего не произошло.

Между тем, еще в июне 2015 года газета «Красная строка» опубликовала статью «Цепочка имени товарища Бабкина», в которой журналисты рассказали о некоторых «странностях» вокруг ОАО «АИЖК», связанных как раз с именем вице-губернатора Бабкина. В частности, в публикации сообщалось о том, как господин Бабкин через фирмы своей супруги «осваивал» кредитные средства, выделенные Сбербанком ОАО «АИЖК Орловской области», под гарантии… правительства Орловской области! То есть, муж кредиты привлекал, жена их «осваивала». Кредиты, кстати, привлекались не на что-нибудь, а на строительство домов на улице Панчука – в одном из них обманутые дольщики до сих пор ждут своих квартир. Надо ли говорить, что этот строительный проект курировал тоже Михаил Бабкин?

Не знаем, возможно, господин Музалевский «Красную строку», редактор которой Юрий Лебедкин на тот момент находился в жесткой оппозиции губернатору Потомскому, и не читал. А если читал, то журналистам не поверил. Но вот о том, что с момента прибытия в Орловскую область товарища Потомского, а вместе с ним и господина Бабкина, то есть всего за год, госдолг региона увеличился в два раза и в том же июне 2015-го составил 12,6 миллиарда рублей, спикер облсовета Музалевский должен был знать наверняка. Однако ни подозрения СМИ в коррупционных связях вице-губернатора, ни убийственные финансово-экономические показатели, демонстрирующие профнепригодность Бабкина, не заставили спикера облсовета как руководителя органа законодательной власти региона обратить самое пристальное внимание на фигуру этого «финансового гения». Хотя, по нашему глубокому убеждению, он обязан был это сделать – просто потому, что облсовет является прежде всего органом, представляющим интересы избирателей, то есть жителей Орловской области. И регион можно было бы избавить от чиновника с сомнительной репутацией и сомнительными управленческими качествами. Ну или хотя бы попытаться. Как? Сейчас расскажем.

О чем умолчал спикер

Когда на пресс-конференции, а позднее в интервью порталу «ОрелТаймс» Леонид Музалевский рассказывал, что полномочия облсовета в части кадровой политики губернатора ограничены только утверждением трех кандидатур его заместителей, он, мягко говоря, рассказывал не всё.

Так, Музалевский, например, не упомянул, что в законе Орловской области «Об Орловском областном Совете народных депутатов», на основании которого, собственно, и осуществляет свою деятельность региональное заксобрание, есть статья 8, определяющая подзаконную компетенцию облсовета. Один из пунктов этой статьи говорит о том, что облсовет может принять решение – внимание! – «о доверии или недоверии Губернатору Орловской области, а также первому заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской области, заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам, заместителю Губернатора и Председателя Правительства Орловской области – руководителю Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации» и оформить это решение соответствующим постановлением. То есть, повторим, у депутатов облсовета есть возможность выразить недоверие целому ряду высокопоставленных чиновников, в том числе и губернатору. Однако ни спикер, ни тем более подконтрольное ему большинство этой возможностью ни разу не воспользовались. Хотя, на наш взгляд, во времена губернаторства Потомского поводов было больше чем достаточно – как, скажем, в случае с тем же Бабкиным.

А ведь были и другие случаи. Так, тот же облсовет утверждает кандидатуру руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ. При Потомском эту должность занимали личности не менее замечательные, чем господин Бабкин. Например, Александр Рявкин по прозвищу Саша-фуа-гра. Заместителем Потомского Рявкин стал благодаря тесным отношениям с господином Богдановым — лидером «Народной партии России», которая в 2014 году очень вовремя сняла с губернаторских выборов самого реального конкурента Потомского Виталия Рыбакова. В благодарность «всенародно избранный» губернатор предоставил приближенному партийного лидера весьма непыльную должность. А облсовет во главе со спикером Музалевским его в этой должности утвердил. Несмотря на то, что глава представительства Орловской области при правительстве РФ никакого, даже самого отдаленного, отношения к этой самой области не имел.

А через некоторое время разразился скандал, о котором писали практически все региональные и многие федеральные СМИ. Процитируем материал «Орловской среды», опубликованный 14 января 2015 года:

«В начале января Александр Рявкин на своей странице в одной из социальных сетей поделился впечатлениями о праздновании Нового года в Карловых Варах. Вот что сообщил орловский вице-премьер: «Новый Год традиционно отметили в «Гранд Пуппе». Все-таки это самый лучший ресторан в Карловых Варах, без сомнения. Редко встретишь заведения с трехсотлетней историей, традициями и рецептурой. Фуа-гра, конечно, здесь – это нечто божественное!». И снабдил запись документальными подтверждениями – снимками себя любимого в любимом ресторане на любимом курорте…

Пользователи соцсети возмутились: как же так, вся страна живет под санкциями, кризис нарастает, народ призывают затянуть пояса, сам премьер рекомендует чиновникам отдыхать в России, а тут какой-то провинциальный чиновник поедает забугорные деликатесы да еще и рассказывает об этом на всю страну. Особенно откровения господина Рявкина не понравились жителям нашей области – и вовсе не потому, что орловчане завистливее других. Просто, когда накануне нового года в Орловской области повышают налоги, когда цены растут в геометрической прогрессии, когда бюджет все глубже проваливается в долговую яму, а высокопоставленный чиновник областного правительства с детской непосредственностью хвастается, что он в шоколаде, это даже не дурной тон, это та самая «звенящая пошлость». И еще – полное презрение к общественному мнению…»

Надо сказать, что, в отличие от рядовых граждан, избранные граждане, то есть депутаты облсовета (за редким исключением) во главе с председателем Музалевским, призванные выражать интересы и чаяния избирателей, никакого возмущения по данному поводу не высказали. Естественно, мысли о выражении недоверия Рявкину у них не возникло тоже.

Кстати, в той же статье («Фуа-гра из-за бугра не доводит до добра») «Орловская среда» сообщила о том, как руководитель представительства орловской области Рявкин «привлекал» в Орловскую область «инвестиции» для строительства в индустриальном парке «Зеленая Роща» завода по розливу минеральной воды. По удивительному совпадению «инвестором» выступило некое ООО «Орел Карлс Бад» – компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, аффилированная непосредственно с господином Рявкиным – через его знакомых и родственников. Как отмечал тогда сайт «Гражданский форум», «не скрывается ни того, что именно Рявкин при прямой поддержке губернатора Орловской области Вадима Потомского продвигает в регион фирму своего доверенного лица, ни использования при изготовлении «карловарской» воды минеральной соли, производимой фирмой, до недавнего времени напрямую принадлежавшей орловскому вице-премьеру (иных подобных предприятий в Карловых Варах просто-напросто нет)».

Однако и эта – весьма серьезная – информация не сподвигла ни господина Музалевского, ни верхушку облсовета хотя бы задуматься о недоверии Рявкину. Слуги народа просто дождались, когда он уйдет сам, а произошло это лишь через месяц после скандала с фуа-гра, причем Рявкин успел сходить в оплачиваемый отпуск.

Стоит ли говорить, что и деятельность сменившего господина Рявкина замгубернатора Бехкана Оздоева, так же единодушно поддержанного единороссовским большинством облсовета, никаких нареканий у данного большинства никогда не вызывала. А вот журналисты видели то, чего не замечали спикер и лояльные депутаты. Опять же процитируем «Орловскую среду»:

«…В последнее время о деятельности представительства Орловской области в Москве можно узнать меньше, чем во времена, когда его возглавлял Александр Рявкин, известный в Орловской области как Саша-фуа-гра. И хотя деятельность господина Рявкина сводилась в основном к составлению поздравлений в чей-либо адрес, об этом все же добросовестно сообщалось на сайте представительства. Теперь же адрес сайта почему-то исчез с официального портала Орловской области, а сам сайт вообще оказался заблокирован. А между тем, там размещена весьма интересная информация. Например, о тех, кто, собственно, трудится в московском представительстве региона.

На официальном портале Орловской области в разделе «структура представительства» значится лишь сам Бекхан Оздоев. Однако, не только он представляет Орловщину в Москве. Так, на недоступном сайте представительства в редкие моменты доступа все же удалось обнаружить раздел «коллектив». В коллектив, в частности, входят начальник административно-хозяйственного отдела Ибрагим Бекханович Оздоев (почему-то мы не уверены, что он является просто однофамильцем заместителя губернатора), а также помощник нашего вице-губернатора Ислам Магометович Эсмурзиев. Про последнего, кстати, «Орловской среде» стало известно, что в свое время он работал в пресс-службе постоянного представительства Ингушетии в Москве (там же трудился и нынешний орловский вице-губернатор Бекхан Оздоев)… Сразу оговоримся, мы не ксенофобы и — упаси боже — не националисты. Но согласитесь, когда среднерусскую Орловскую область представляют как минимум трое чиновников с ингушскими фамилиями, причем двое из них — с одинаковой фамилией, это как-то похоже на семейственность и протекционизм. Ну, и на не очень уважительное отношение к жителям этой самой области — разве не так?»

Как показала практика, в законодательном органе власти Орловской области нашу точку зрения не разделяли: ни о каком недоверии Бекхану Оздоеву речи, разумеется, не шло: доверяли до тех пор, пока господина Оздоева не уволил Потомский, с некоторого времени переставший находить с ним общий язык.

А вот господин Музалевский, как видим, общий язык находил со всеми. Потому что предположить, что парламентарий с таким стажем, как спикер облсовета, о существовании статьи 8 не знал, мы не рискнем. Отсюда напрашивается вывод: если Музалевский, несмотря на массу поводов, ни разу не воспользовался правом облсовета на выражение недоверия, то всё в деятельности Потомского и его команды спикера вполне устраивало.

В пользу этого вывода говорит и еще один интересный факт.

Может, мы чего-то не знаем?

В том же законе «Об Орловском областном Совете народных депутатов» есть еще одна не менее примечательная статья, а именно статья 24, регламентирующая взаимодействие облсовета и исполнительных органов государственной власти. В соответствии с этой статьей, чиновники обязаны представлять в облсовет «правовые акты Губернатора Орловской области, нормативные правовые акты Правительства Орловской области и органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области… не позднее семи дней со дня их принятия». А облсовет, в свою очередь, имеет право обратиться к чиновникам с предложениями о внесении в такие акты изменений, об их отмене, а также может обжаловать все эти указы, постановления, распоряжения и т.д. в суде.

За три с половиной года пребывания у власти экс-губернатора Потомского не было ни одного случая, чтобы облсовет предложил отменить или изменить хотя бы один нормативный правовой акт, принятый чиновниками. А если такие случаи и были (в чем есть большие сомнения), то широкой общественности об этом ничего не известно. Так, например, возглавляемый Музалевским региональный парламент не предпринял никаких попыток изменить, отменить или опротестовать в судебном порядке результаты переоценки кадастровой стоимости земли, тариф на капремонт или, скажем, хотя бы один из указов Потомского об утверждении (изменении) структуры регионального правительства. Первый такой указ Потомский издал вскоре после выборов, в ноябре 2014-го, потом еще несколько раз вносил в структуру изменения. Как писала в свое время наша газета, «за два с небольшим года пребывания в должности губернатора Потомский установил рекорд Орловской области по раздуванию бюрократического аппарата областной власти. При Егоре Строеве и Александре Козлове число замов главы региона варьировалось от четырех до восьми. У Потомского их 11! В их числе — два первых заместителя, чего нет даже у премьер-министра Дмитрия Медведева!

Количество департаментов в структуре, созданной Потомским, на сегодняшний день составляет 12 (при Козлове их было семь). Число управлений счету просто не поддается, кроме того, в будущем планируется создать еще главные управления!

Не менее впечатляет и частота кадровых рокировок, а попросту говоря кадровая чехарда: заезжие руководители меняются так часто, что не только обычные граждане, но и журналисты не могут запомнить кто какую должность когда занимал: с февраля 2014 года, например, в департаменте строительства руководство менялось пять раз, в департаменте здравоохранения — трижды, в департаменте госимущества — столько же, и перечислять можно еще долго. А саму структуру органов государственной власти Потомский менял шесть раз!

Все это не касалось бы рядовых граждан, если бы все эти назначения и изменения не оплачивались из областного бюджета, то есть из кармана налогоплательщиков. Почему жители Орловской области, где средняя зарплата — самая низкая в ЦФО, а по некоторым данным — и в стране (20,3 тысячи рублей) должны содержать многочисленных начальников, замов, помощников, советников, чья зарплата в десять, а то и больше, раз выше? Почему бюджетные средства в Орловской области экономят на чем угодно — на детях, на культуре, на охране окружающей среды, — но только не на чиновниках? Почему расходы на содержание бюрократического аппарата областной власти растут год от года (с 167 миллионов в 2015 году до 174,6 миллиона в 2017-м)? Чем эти расходы оправданы? В область льется поток инвестиций? Открываются новые производства? Сельское хозяйство процветает? Бизнес развивается? Новые рабочие места появляются? Доходы граждан повышаются год от года?»

Этими вопросами задавались журналисты, общественность, отдельные депутаты – но только не спикер Музалевский и не его однопартийцы, имевшие реальные рычаги влияния на распоясавшихся чиновников, но ни разу ими не воспользовавшиеся. Повторим: возможно, мы чего-то не знаем, возможно слуги народа и впрямь, радея об интересах избирателей, пытались изменить или отменить, или опротестовать нормативные правовые акты, существенно ухудшающие жизнь граждан. В таком случае «Орловская среда» просит пресс-службу Орловского областного Совета народных депутатов сообщить, какие именно, когда и главное – с каким результатом. С нетерпением ждем ответа.

Продолжение следует.

Татьяна Филева